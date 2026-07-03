तुकाराम मुंढेंचा नवा आदेश! दूध भेसळ करणाऱ्यांना इशारा, पाळावे लागणार 'हे' 8 नियम

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दुधातील भेसळ संदर्भात काही आदेश दिले आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी आता आपला मोर्चा दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांकडे वळवला असून आदेशासंदर्भात पत्रकार परिषदेतून सविस्तर माहिती दिली आहे. सुरक्षित, शुद्ध सकस आणि भेसळमुक्त दूध उपलब्ध करून देण्याबाबत मार्गदशक सूचना जारी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. दूध प्रक्रियेतील इको सिस्टम, शेतापासून ते ताटापर्यंत यावर काम करावं लागणार आहे सांगताना त्यांनी लोकांच्या ताटात चांगलं दूध गेलं पाहिजे अशी इच्छा व्यक्त केली.
आपण जी मोहीम हाती घेतली आहे त्याचा पुढचा टप्पा कार्यान्वित करत आहोत. आपल्या अन्नातील महत्त्वाचा घटक दूध आण् दुग्धजन्य पदार्थ आहे. मी यासंदर्भात बैठक घेतली असून नियम, दर्जा पाळण्यासंदर्भात प्रेझेंटेशन करत मार्गदर्शन केलं होतं. यानंतर मोठ्या संस्थांनी कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण घेणं, वेंडरचं प्रशिक्षण घेत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. दूध प्रक्रियेतील इको सिस्टम, शेत ते ताटापर्यंत यावर काम करावं लागणार आहे. या साखळीतील सर्वांनी हे स्टँटर्ड पाळणं, त्यांची अंमबजावणी करणं, विकणं यावर काम करावं लागणार आहे असं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं आहे.
रजिस्ट्रेशन, लायसन्स
अन्न उत्पादन मानके आणि संयोजके
दुषके विषय व अवशेष
विक्रीवरील प्रतिबंध न निर्बंध
लेबलिंग आणि प्रदर्शन
अन्स सुरक्षा मानके पॅकेजिंग
अन्नाचे फोर्टिफेकेशन
जाहिरात आणि दावे
8 प्रकारचे नियम सर्वांना लागू आहेत. हे सर्वांनी पालन करायचं आहे
दूध संकलन केंद्र, दूध शीतकरण सेंटर्स, दुग्धप्रक्रिया युनिट्स आणि उत्पादक, अल्ट्रा हाय ट्रिटमेंट, पॅकर्स आणि फिलिंग स्टेशन्स, वितरक, वाहतूकदार, किरकोळ विक्रेते, स्वयंचलित दूध विक्री चालक, दुग्धजन्य पदार्थ विक्रेते या सर्वांना हे नियम लागू असणार आहेत. पनीर, खवा, तूप, लोणी, क्रीम, दही, चीज, दूध पावडर, फ्लेवर्ड मिल, आईस्क्रीम या सर्व पदार्थांचा यात समावेश आहे.
पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छता महत्त्वाच्या आहेत. आस्थापना या पूर्णपणे दुषितीकरणाचे संभाव्य स्त्रोतस्थानपासून दूर असणं गरजेचं आहे. धूर, कीटक यापासून दूर हवं. दूध स्विकारणे, शीतकरण करमे, प्रोसेसिंग, साठवणूक करणे यासंदर्भातील जागा दाखवल्या पाहिजेत. कोणत्याही परिस्थिती क्रॉस कंटॅमिनेशन होता कामा नये असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दुधाच्या संपर्कात येणारे भांडी, पाइप टाकी अन्नक्षेणीतील हवं असंही त्यांनी सांगितलं.
सतत पेस्ट कंट्रोल केलं जावं. उंदीर, किटक यासंदर्भात शून्य सहनशीलता असेल. कारण याचा परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत असतो असंही त्यांनी सांगितलं. दूध, कच्चा माल रजिस्टक वेंडर्सकडून घ्यावा. त्याचा रेकॉर्ड असणं, नाकारलेलं दूध याचा रेकॉर्ड हे सर्व अनिवार्य आहे. मागितल्यानंतर हा रेकॉर्ड उपलब्ध व्हावा. कच्चं दूध 2 तासात कोल्ड चेनमध्ये आणलं पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच बाटली मशीनने सीलबंद केली पाहिजे. ती हाताने करता कामा नये असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्र शासनाने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीत अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यव्यापी सर्वकष अनुपालन आदेश जारी केला आहे. हा आदेश दूध संकलन, शीतकरण, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर लागू असून प्रत्येक अत्र व्यवसायचालकासाठी बंधनकारक आहे. आदेशाचा उद्देश केवळ भेसळ रोखणे नसून सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण, ग्राहकांचा विश्वास दृढ करणे, प्रामाणिक दूध व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यात आधुनिक अन्न सुरक्षा संस्कृती विकसित करणे हा आहे.
राज्यभर एकसमान अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी.
दूध पुरवठा साखळीतील प्रत्येक घटकाचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.
आधुनिक Food Safety Management Systems ची अंमलबजावणी.
विज्ञानाधारित तपासणी व जोखीमाधारित निरीक्षण
ग्राहक संरक्षण व सार्वजनिक आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य.
महाराष्ट्र हा देशातील अग्रगण्य दुग्ध उत्पादक राज्यांपैकी एक असून राज्यात दररोज लाखो लिटर दूध संकलित, प्रक्रिया, वाहतूक व विक्री केली जाते. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ हे बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आहाराचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे दूधाची सुरक्षितता ही केवळ अन्न नियमनाचा विषय नसून सार्वजनिक आरोग्याचा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे.
राज्यभर करण्यात आलेल्या तपासण्या, निरीक्षणे, नमुना विश्लेषणे व अंमलबजावणी कारवाईतून दूध पुरवठा साखळीच्या विविध टप्प्यांवर काही गंभीर त्रुटी सातत्याने निदर्शनास आल्या. या त्रुटी केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये एकसमान अनुपालन व्यवस्था आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.
दूधामध्ये पाण्याची भेसळ.
कृत्रिम (Synthetic) दूध तयार करून विक्री.
युरिया, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, ग्लुकोज, मेलामाइन इत्यादी रसायनांचा वापर
Milk Fat व SNF मानकांचे उल्लंघन.
Aflatoxin M1 व Antibiotic Residues.
शीतसाखळीचे पालन न करणे.
विनापरवाना अथवा विनानोंदणी व्यवसाय
चुकीचे लेबलिंग व ग्राहकांची दिशाभूल