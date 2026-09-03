मुंबई हायकोर्टाने 'तुम्ही देव नाही' असं फटकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे पहिल्यांदाच झाले व्यक्त; म्हणाले 'जर कोर्ट आम्हाला...'

मुंबई उच्च न्यायालयाने तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) दोन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये खडेबोल सुनावले. ज्यामुळे एफडीएला पुण्यातील 'सिप्ला' (Cipla) आणि मुंबईतील 'मुंबई क्रिकेट असोसिएशन'च्या (MCA) आवारात चालणाऱ्या पाच खाद्यपदार्थांच्या आस्थापनांविरुद्ध काढलेले आदेश मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. "अतिघाईने" निर्णय घेणे, कायद्याचे योग्य विश्लेषण न करणे आणि एका प्रकरणात न्यायिक तत्वांचं उल्लंघन करणे, यासाठी न्यायालयाने FDA वर टीका केली. MCA प्रकरणाबाबत, नियामक संस्थेने "व्यावहारिक दृष्टिकोन न ठेवता केवळ पुस्तकी किंवा तांत्रिक दृष्टिकोन" स्वीकारल्याचा ठपकाही खंडपीठाने ठेवला. दरम्यान यावेळी न्यायालयाने तुम्ही स्वत:ला देव समजता का? अशी विचारणा केली होती. त्यावर तुकाराम मुंढे व्यक्त झाले आहेत. मुंबईत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.
तुकाराम मुंढे यांना न्यायालयाच्या या टिप्पणीबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले की, "मी देव नाही, मी तुकाराम मुंढे आहे, जनतेचा सेवक आहे. घाई अजिबात होत नाही. आपण प्रक्रियेचं पालन करतो. जिथे काही त्रुटी असतील आणि कोर्ट ते दाखवत असेल तर आम्ही नक्की त्यात सुधारणा करु".
मुंबई हायकोर्टाने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एमसीए (MCA) परिसरातील पाच रेस्तराँशी संबंधित सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर निरीक्षणे नोंदवली. अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करण्याबाबतच्या ताज्या तपासणीत ही रेस्तराँ 88 टक्के निकष पूर्ण करत असल्याचे समोर आल्यानंतर, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या (FDA) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
"तुम्ही स्वतःला 'ईश्वर' समजता का आणि तुम्हाला वाटेल तसे वागता येईल असे तुम्हाला वाटते का?" असा सवाल न्यायालयाने एफडीएला केला. तसेच विभागाने वारंवार अवाजवी घाई का केली, यावरही न्यायालयाने जाब विचारला.
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणाकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे निर्देश यापूर्वीच एफडीएला देण्यात आले होते; मात्र त्याऐवजी विभागाने केवळ नियमांच्या शब्दशः अर्थावर भर देणारा (pedantic) दृष्टिकोन स्वीकारल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
"सतत विभाग आणि अधिकाऱ्यांना फटकारून आम्ही आता थकलो आहोत. आता कठोर आदेश देण्याची वेळ आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आम्ही न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू. त्यांनी आम्हाला त्यांचे म्हणणे पटवून द्यावे किंवा मग तुरुंगात जावे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यानंतर एफडीएने (FDA) न्यायालयाला कळवले की, पाच खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांचे कामकाज स्थगित करण्याचा आदेश मागे घेतला जाईल आणि एमसीएला (MCA) नवीन नोटीस बजावली जाईल; याद्वारे त्यांना 'मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर'सोबतच्या कराराबाबत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. न्यायालयाने ही भूमिका मान्य केली आणि नमूद केले की, संबंधित खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आता अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करत असल्याने, कामकाज स्थगितीचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे आणि ही उपाहारगृहे पुन्हा सुरू होऊ शकतात.