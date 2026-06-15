/स्तनांचा आकार वाढवणाऱ्या प्रोडक्टसची पोलखोल... तुकाराम मुंढेंच्या टीमचं नवं Mission! राज्यभर छापेमारी, हे वाचून महिलांना धक्काच बसेल

FDA Raids In Mumbai: भेसयुक्त पदार्थ आणि औषधांविरोधात मोर्चा उघडणारे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीएचे) आयुक्त तुकराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखालील टीमने आता महिलांना चिंतेत टाकणारी माहिती समोर आणली आहे. बेकायदेशीर औषधांनंतर एफडीएने आपला मोर्चा ब्युटी प्रोडक्ट्सकडे वळवला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने आता राज्यव्यापी कारवाई सुरु करत बनावट, भेसळयुक्त आणि नकली ब्युटी प्रोडक्ट्सवर कारवाई सुरु केली आहे. साताऱ्यातील कराड येथे दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्यप्रसाधनांचा 29.45 लाख रुपयांचा साठा एफडीएने जप्त केला आहे.
एफडीएने केलेल्या कारवाईमध्ये आर्थिक राजधानीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट परिसरामध्येही ब्युटी प्रोडक्ट्ससंदर्भात कारवाई करण्यात आली आहे. भ्रामक दावे करणाऱ्या सौंदर्यप्रसाधनांचा 1.20 लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून ही बाजारपेठ महिला ग्राहकांच्या आवडत्या शॉपिंगच्या ठिकाणांपैकी एक असल्याने या ठिकाणी सौंदर्य वाढवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या वस्तू या महिलांसाठी घातक असल्याचं समोर आलं आहे.
केवळ क्रॉफर्ड मार्केटच नाही तर कांदिवली पश्चिम येथील संस्थेवरही एफडीएने छापा घातला आहे. विनापरवाना सौंदर्यप्रसाधने विकण्याबरोबरच कच्चा माल आणि यंत्रसामग्रीसह 3.96 लाख रुपयांचा मुद्देमाल एफडीएने जप्त केला आहे. राज्यभरातील कारवाईत एकूण 34.61 लाख रुपयांच्या सौंदर्यप्रसाधनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. कराडमधील तपासणीदरम्यान एफडीएला ब्युटी प्रोडक्टससंदर्भातील अनेक उत्पादनांवर बॅच क्रमांक, उत्पादन दिनांक आणि उत्पादकाची माहिती अपुरी किंवा अनुपस्थित आढळून आली.
कराडमधील छापेमारीदरम्यान काही उत्पादनांवर परवाना क्रमांक नमूद असला तरी उत्पादकाची माहिती नसल्याने ती दिशाभूल करणारी असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष एफडीएने काढले आहे. मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमधील तपासणीत ‘ब्रेस्ट एन्लार्ज’ (स्तनांचा आकार वाढवण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट), ‘बट एन्हान्समेंट’ (पार्श्वभागाचा आकार सुडौल करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट) आणि ‘फॅट बर्नर’सारखे (चरबी कमी करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट) भ्रामक दावे करणारी उत्पादने आढळली आहेत. शरीर अधिक सुडौल दिसावं या हेतूने हे प्रोडक्टस वापरले जातात. मात्र या प्रोडक्टसचा दर्जा आणि एकंदरित मान्यता याबद्दल आवश्यक पुर्तता न करता त्याची विक्री केली जात असल्यानेच कारवाई करण्यात आली आहे.
कांदिवलीतील संस्थेकडे आवश्यक परवान्याविना सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधांचे उत्पादन सुरू असल्याचे उघड झालं आहे. या ठिकाणीही जप्ताची कारवाई करण्यात आली असून नकली माल ताब्यात घेण्यात आला आहे. एफडीएकडून ज्या ज्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी संबंधितांवर औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम 1940 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.