Blinkit स्टोअरमध्ये सापडली झुरळं आणि उंदिरं; FDAची मोठी कारवाई! परवानाच केला रद्द

Blinkit food licence suspended : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मागील काही दिवसांपासून अॅक्शन मोडमध्ये पाहायला मिळालं आहे. मुंबईमधील अनेक प्रसिद्ध हॅाटेल्स असो किंवा अनेक ठिकाणांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे, आता आणखी एका प्रसिद्ध कंपनीने मुंबईमधील एका नामवंत कंपनीवर कारवाई केली असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईतील मालाड येथील ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. च्या गोडाउनवर कारवाई केली आहे, त्यामुळे आता कंपनीचा अन्न परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे. आता ही कारवाई न्न व औषध प्रशासनाने का केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
7 ऑगस्ट रोजी ब्लिंकइट स्टोअरची एफडीएने अचानक तपासणी केली, जेव्हा अधिकारी तपासणीसाठी आले तेव्हा तपासणीदरम्यान, त्यांना अत्यंत अस्वच्छ परिस्थिती, झुरळांचा मोठा प्रादुर्भाव, जमिनीवर ठेवलेले अन्न आणि गंजलेले रॅक, शीतगृहांची अपुरी स्वच्छता, तसेच मुदत संपलेला आणि छेडछाड केलेला पॅकेज केलेला अन्नसाठा आढळला. तपासणीत FIFO/FEFO पद्धतीमधील त्रुटी, प्रभावी कीड व उंदीर नियंत्रण उपायांचा अभाव, तसेच कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेमधील कमतरता देखील उघड झाल्या. गंजलेले रॅक होते, शीतगृहाची देखभाल नीट केली जात नव्हती आणि कीटक व उंदीर नियंत्रण यंत्रणा अपुरी होती.
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एवढेच नाही तर तपासामध्ये अधिकाऱ्यांनी भाजीपाला आणि फळांच्या साठ्यामध्ये अनेक झुरळे आढळली, त्यामुळे अन्न दूषित होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला. आता या कंपनीचा परवाना हा 27 जुलै 2026 पासून सूचना मिळेपर्यत निलंबित करण्यात आला आहे, या काळामध्ये अन्नविषयक कामकाजास मनाई आहे असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यामध्ये 7 ते 9 ऑगस्ट दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये भेसळयुक्त, निकृष्ट दर्जाच्या आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या अन्न उत्पादनांविरोधामध्ये एक मोठी मोहिम राबवण्यात आली आहे. ही मोहिम सुरु केल्यानंतर कोट्यवधी रुपयांचा अवैध साठा जप्त करण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या या मोहिमेमध्ये अनेक मोठ्या कंपन्या आणि आस्थापन बळी ठरले आहे, त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. एफडीएने आयआयटी मुंबईमधील दोन परवाना नसलेली कॅन्टीनदेखील बंद केली. बीडमध्ये एफडीएने पाच खाद्यतेल उत्पादन आणि पुनर्पॅकिंग युनिट्सवर देखील कारवाई केली आहे. बुलढाण्यामध्ये एआरडी सिनेमाल येथील रिलायन्सच्या रिटेल स्टोअरमधील 'लक्ष्मी नारायण' ब्रँडच्या काजू कतलीमध्ये बुरशी आणि जिवंत कीटक आढळल्याच्या ग्राहकाच्या तक्रारीची एफडीएने तात्काळ दखल घेतली. जळगावमधील अनिता इंडस्ट्रीजवर एफडीएने (FDA) टाकलेल्या अचानक छाप्यात 'ऑक्सिका' (Oxyca) ब्रँडचे मोठ्या प्रमाणात पॅकेज्ड पिण्याचे पाणी जप्त करण्यात आले. पालघर, ठाणे आणि नवी मुंबईमधील परिसरामध्ये डेअरी आणि खाद्यपदार्थांच्या आस्थापनांची सखोल तपासणी करण्यात आली या तपासणीच्या वेळी नियमांचे पालन न करणारे आढळले आणि त्यामध्ये अस्वच्छ परिस्थिती व विहित तापमानात अपुरी साठवणूक यांसारख्या गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या.