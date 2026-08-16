तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर आता बॉलिवूड कलाकार, शाहरुख, अजयसह टायगर श्रॉफला नोटीस, 'ती' जाहिरात भोवणार?

महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अन्न भेसळविरोधात मोठी मोहिम उघडली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' या मोहिमेंतर्गंत अनेक मोठ्या अस्थापनांवर आणि हॉटेलवर कारवाई करत परवाने निलंबन रद्द केले होते. त्यानंतर आता एफडीएने मोठी पावलं उचलली आहेत. पान मसालाच्या जाहिरातींवरून महाराष्ट्र FDA कडून बड्या कलाकारांना कारणे दाखवा नोटिस पाठवण्यात आली आहे.
एफडीएने शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटिस पाठवली आहे. त्यामुळं या तिन्ही कलाकारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. पान मसाल्याची जाहिरात ही राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या 'पान मसाला'चीच अप्रत्यक्ष जाहिरात (सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग) ठरते, असा आरोप या नोटिशीद्वारे करण्यात आला आहे. शाहरुख, अजय आणि टायगर यांना 15 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. पान मसाल्याच्या जाहिराती हटवा अन्यथा 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल, असं एफडीएने म्हटलं आहे.
FDA कडून बॉलिवूडच्या बड्या कलाकारांकडे पान मसाल्याच्या करारांची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, या पान मसाल्याच्या मोहिमेतून कलाकारांनी त्वरित माघार घ्यावी, असे आदेशही महाराष्ट्र एफडीएने दिले आहेत. दिशाभूल करणाऱ्या पान मसाला जाहिरातींबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना 15 दिवसांची मुदत; अन्यथा कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
FDA ने त्यांच्याकडून एंडोर्समेंट (प्रचार) करार, मोहिमेचा तपशील (campaign briefs), मानधनाचे तपशील आणि योग्य ती खबरदारी घेतल्याचा पुरावा (proof of due diligence) यांच्या पूर्ण प्रतींची मागणी केली आहे. आपल्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का केली जाऊ नये, याचे लेखी स्पष्टीकरण 15 दिवसांच्या आत सादर करण्याचा अंतिम इशारा या कलाकारांना देण्यात आला आहे.
संबंधित ग्राहक संरक्षण कायद्यांनुसार, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो आणि संबंधित कलाकारांवर तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही उत्पादनाच्या जाहिराती करण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.