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तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर आता बॉलिवूड कलाकार, शाहरुख, अजयसह टायगर श्रॉफला नोटीस, 'ती' जाहिरात भोवणार?

पान मसाल्याच्या जाहिरातींवरून महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडून शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:19 AM IST
तुकाराम मुंढेंच्या रडारवर आता बॉलिवूड कलाकार, शाहरुख, अजयसह टायगर श्रॉफला नोटीस, 'ती' जाहिरात भोवणार?
Image Credit: FDA Issues Notices To Shah Rukh Khan (Photo: Social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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