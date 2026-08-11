/FDA ची आयुर्वेदिक औषधांवर सर्वात मोठी कारवाई; 10 कंपन्यांचा परवाना कायमचा रद्द; बारामतीमधील कृष्णा हर्बलही बंद, वाचा यादी

महाराष्ट्रातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. राज्यभरातील तब्बल 434 आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्यांची व्यापक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. यापैकी 10 आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादन परवाने कायमस्वरुपी बंद करण्यात आले आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्तपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या स्तरावर आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई झाली आहे.
या तपासणीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या 135 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. काही कंपन्यांमधील त्रुटींचे गांभीर्य लक्षात घेतल्यास औषधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता होती. या उत्पादनांची खालावलेली गुणवत्ता लक्षात घेत एफडीएने 10 आयुर्वेदिक औषध कंपन्यांचे उत्पादन परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले आहे.
1. मे. कृष्णा हर्बल, बारामती, पुणे
2. मे. लालशाह ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स, करंजा, गोंदिया
3. मे. आदित्य फार्मा, वडेगाव, तिरोडा, गोंदिया
4. मे. अंगरस आयुर्वेद, वडेगाव, तिरोडा, गोंदिया
5. मे. कालिदास गांधी, पुणे
6. मे. शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी, सिन्नर, नाशिक
7. मे. इंडुकेअर फार्मा प्रा. लि., जेजुरी एमआयडीसी, पुरंदर, पुणे
8. मे. हकीम आयुर्वेदिक ब्युटी केअर, अमरावती
9. मे. हिलॅरियस आयुर्वेद, एमआयडीसी मुंडीपार, गोंदिया
10. मे. यशोदा लॅब प्रा. लि., नाशिक रोड, नाशिक
* मान्यताप्राप्त तांत्रिक व्यक्ती गैरहजर असतानाही उत्पादन प्रक्रिया सुरू राहणे .
* काही ठिकाणी गुणवत्ता नियंत्रण विभागच कार्यरत नव्हता.
* उत्पादन आणि औषधांच्या चाचणीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री व उपकरणे उपलब्ध नसणे.
• उत्पादन परिसराचा काही भाग अस्वच्छ आणि निर्धारित निकषांनुसार नसणे.
* बॅच उत्पादनाच्या नोंदी, कच्च्या मालाच्या नोंदी आणि औषधांच्या चाचणीचे अभिलेख उपलब्ध नसणे.
* काही ठिकाणी उत्पादनांच्या लेबलवर चुकीचा उत्पादन दिनांक दिसून येणे.
* कच्च्या मालाची आणि तयार औषधांची चाचणी उपलब्ध नसणे.
* मंजूर नकाशानुसार उत्पादन परिसर नसणे.
* कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणी आणि प्रशिक्षणाच्या नोंदी उपलब्ध नसणे.
* नियंत्रण नमुने आणि मास्टर फॉर्म्युला रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे.
* औषधांमध्ये एकमेकांचे घटक मिसळले जाऊ नयेत यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती उपलब्ध नसणे..