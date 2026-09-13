FDA ची धडक कारवाई! सणासुदीच्या तोंडावर 4.45 कोटींचा साठा जप्त

FDA : सध्या सणासुदीचा माहोल सुरु असताना अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने राज्यभरात अन्नपदार्थाच्या तपासणीची मोहीम अधिक तीव्र केलीये. गेल्या दोन दिवसांत अहिल्यानगर, पुणे, नाशिक, बुलढाणा आणि मुंबईतील भांडूप येथे धाडी आणि तपासणी करून प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साडचार कोटींचा साठा जप्त केला. सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना सुरक्षित अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.
अहिल्यानगर : संशयित बटरचा साठा जप्त; नमुने प्रयोगशाळेत.
पुणे : पनीर, खवा आणि इतर अन्नपदार्थांचे नमुने घेतले.
नाशिक : गुजरातमधून आणलेली 'स्पेशल स्वीट बर्फी' जप्त.
बुलढाणा : दुधाचा साठा जप्त.
भांडूप : प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आणि वाहने जप्त, नऊ जणांना अटक.
मागील दोन दिवसात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडून गेल्या दोन दिवसांत एफडीएकडून राज्यातील विविध ठिकाणी धाडी आणि तपासणी करण्यात आली. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम आणखी तीव्र करण्यात आली आहे. संशयास्पद अन्नपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून अहवालानुसार संबंधित उत्पादक, विक्रेते किंवा वाहतूकदारांवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
अहिल्यानगर 75,356 किलो बटर 3.95 कोटी
पुणे पनीर, खवा व इतर पदार्थ 43.27 लाख
नाशिक 2,155 किलो बर्फी 5.58 लाख
बुलढाणा दूध 7,983
भांडूप प्रतिबंधित पदार्थ व वाहने 20 लाख
एकूण 4.45 कोटी