558 लिटर भेसळयुक्त दूध, तब्बल 50 हजार...; मुंबईत गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या दूध भेसळविरोधात मोठी मोहिम उघडली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील अनेक ठिकाणी FDAने छापेमोरी केली आहे. एफडीएनं आत्तापर्यंत केलेल्या छापेमारीत कोट्यवधींचा माल जप्त केला आहे. त्यानंतर आता मुंबई गुन्हे शाखेच्या कक्ष 11 ने मोठी कारवाई करत भेसळयुक्त दूध विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. ही कारवाई 15 जुलै रोजी गोरेगाव पश्चिम परिसरात करण्यात आली.
गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी अन्न सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह छापा टाकला असता आरोपी नामांकित दूध कंपन्यांच्या पिशव्या उघडून त्यामध्ये अस्वच्छ पाणी मिसळत असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर त्या पिशव्या पुन्हा सील करून नागरिकांना विकल्या जात होत्या. कारवाईदरम्यान सुमारे 558 लिटर भेसळयुक्त दूध, रिकाम्या दूध पिशव्या, भेसळीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य आणि मोबाईल फोन असा एकूण 50 हजार रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
आरोपींविरोधात अन्न सुरक्षा कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांना पॅकबंद अन्नपदार्थ खरेदी करताना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
सुध्या दुधाऐवजी आपला मोर्चा आता पाऊच पॅकिंग असलेल्या ब्रँडेड दुधाकडे वळवला आहे. त्याचा थेट फटका सुट्ट्या दुधाच्या विक्रीला बसला असून, दैनंदिन मागणी 25 ते 30 टक्क्यांनी घटल्याचे समोर आले आहे. दुधात पाणी मिसळण्यासह डिटर्जेंट, पाम तेल, युरिया, शाम्पू असे वेगवेगळे घटक मिसळून दूध वाढवले जात असल्याचे 'एफडीए'च्या कारवाईत समोर आले आहे. पुणे, सोलापूर, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा अनेक ठिकाणी प्रशासनाने अशा भेसळयुक्त दुधावर कारवाई केली असून, त्याचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. त्याचा धसका मुंबईकरांनी घेतला आहे. डेअरीतून सुट्टे दूध खरेदी करण्याऐवजी आता वेगवेगळ्या ब्रँडच्या पाऊच पॅकिंग दुधाला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे मुंबईतील सुट्ट्या दुधाच्या विक्रीत 30 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे डेअरी व्यावसायिकांकडून सांगितले जात आहे.