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558 लिटर भेसळयुक्त दूध, तब्बल 50 हजार...; मुंबईत गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरामध्ये दुध भेसळीविरोधात हाती घेतलेल्या मोहीमेंतर्गत अनेक ठिकाणी छापा टाकत भेसळयुक्त दूध जप्त करत कारवाई केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:22 PM IST
558 लिटर भेसळयुक्त दूध, तब्बल 50 हजार...; मुंबईत गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई
Image Credit: FDA Seizes Over 500 Litres Of Spurious Milk In Mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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558 लिटर भेसळयुक्त दूध, तब्बल 50 हजार...; मुंबईत गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई
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