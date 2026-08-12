/FDA ची Dominos Pizza वर मोठी कारवाई, घाटकोपरच्या R City मॉलमध्येही छापा; व्हेज-नॉनव्हेज एकत्र करुन...; परवानाच रद्द

आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वात अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात कारवाईचा धडाका सुरुच आहे. राज्यभरात साखळी उपहारग्रहांचे जसे Domino's Pizza, KFC, Pizza Hut, McDonald's, Subway, Burger King, Starbucks, Monginis यांची एफडीएकडून तपासणी करण्यात आली आहे. यादरम्यान पाच अन्न व्यवसाय परवाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत. कारवाई करण्यात आलेल्यांमध्ये मुंबईच्या घाटकोपरमधील Dominos Pizza चाही समावेश आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्याने अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला.
मुंबईतील तीन Domino's Pizza आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये विलेपार्ले, बोरिवली आणि घाटकोपच्या आर सिटी मॉलमधील आस्थापनांचा समावेश आहे. यासह साताऱ्यातील मलकापूर येथीलीह Dominos Pizza वर कारवाई करण्यात आली आहे.
- डॉमिनोजच्या किचनमध्ये व्हेज-नॉनव्हेज अन्नपदार्थांचे योग्य प्रकारे वेगळं केलं नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबईतील विलेपार्ले, बोरिवली आणि घाटकोपर येथील डॉमिनोजच्या ३ शाखांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली आहे.
- बोरिवली शाखेत कच्चे-शिजवलेले तसेच शाकाहारी-मांसाहारी अन्नपदार्थ स्वतंत्र ठेवण्याची योग्य व्यवस्था नसल्याचे तपासणीत आढळले.
- Pizza/food preparation area मध्ये तेलकटपणा आणि अन्नाचे अवशेष आढळल्याने स्वच्छतेबाबतही त्रुटी.
- बोरिवली शाखेत तब्बल ५४ टक्के नियमांचं पालन न केल्याचं नोंदवण्यात आले.
- विलेपार्ले शाखेत FSSAI परवाना, पिण्याच्या पाण्याची तपासणी, अन्न साठवणूक, पेस्ट कंट्रोल आणि स्वच्छता विभागात त्रुटी.
- गोठवलेले अन्न आणि इतर अन्नपदार्थांची योग्य तापमानावर साठवणूक तसेच तापमान देखरेखीत त्रुटी.
- घाटकोपरच्या R-City Mallमधील शाखेत स्वच्छता आणि स्वच्छतेती योग्य व्यवस्था नसल्याचे आढळले.
- किडे आणि उंदीर प्रतिबंधासाठी प्रभावी पेस्ट कंट्रोल उपाययोजना व त्याच्या नोंदी नसल्याचे निदर्शनास आले.
- अन्न साठवणुकीत FIFO/FEFO पद्धतीचे पालन आणि योग्य तापमान नियंत्रण नसल्याचे आढळले.
- अन्न हाताळणाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता, वैद्यकीय तपासणी, लसीकरण, Gloves/Aprons याबाबतही आवश्यक नोंदी उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले.
1) मे. Jubilant Food Works Ltd. (Domino's Pizza), Vile Parle (West), Mumbai.
2) मे Jubilant Food Works Ltd. (Domino's Pizza), Borivali (West), Mumbai.
3) मे Jubilant FoodWorks Ltd. (Domino's Pizza), R-City Mall, Ghatkopar (West), Mumbai
4) मे Jubilant FoodWorks Ltd. (Domino's Pizza), मलकापुर, ता-कराड, जि.-सातारा
5) मे Sapphire Foods India Limited, कराड शहर सातारा
या 5 साखळी उपहारग्रहांचे (Chain Restaurants) परवाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
11 ऑगस्ट रोजी Domino's Pizza, KFC, Pizza Hut, McDonald's, Subway, Burger King, Starbucks, Monginis यांची विशेष तपासणी मोहिमेअंतर्गत पाहणी करण्यात आली. यावेळी एकूण 104 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. 2 आस्थापनांचा व्यवसाय तात्काळ बंद करण्यात आला असून 95 सुधारणा नोटिसा 5 अन्न व्यवसाय परवाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
राज्यव्यापी विशेष तपासणी मोहिमेत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरही मोठी कारवाई करण्यात आली. एकूण 1150 कि.ग्रॅ दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला ज्याची किंमत 3 लाख 27 हजार 714 रुपये आहे.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थ पान मसाला, गुटखा विक्री, वितरण प्रकरणी 15 जणांना अटक करून एकूण 25 लाख 96 हजार 717 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.