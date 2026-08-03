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तुकाराम मुंढे इफेक्ट! राज्यात एफडीएचा धडाका, 88 कारवायातून तब्बल 10 कोटींचा बनावट माल जप्त

अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर धडक मोहीम राबविली आहे. जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत 88 कारवाया केल्या आहेत.  काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:12 AM IST
तुकाराम मुंढे इफेक्ट! राज्यात एफडीएचा धडाका, 88 कारवायातून तब्बल 10 कोटींचा बनावट माल जप्त
Image Credit: FDA takes action in 88 cases 10 arrested with spurious medicines

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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