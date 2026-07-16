तुकाराम मुंढेंनी सियाच्या वडिलांचं दुकान सील केलंच नाही? FDA कारवाई प्रकरणाला नवं वळण? प्रवीण गोयल म्हणाले, '14 तारखेला...'

पुण्यातील केतन अग्रवालच्या हत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सिया गोयलच्या कुटुंबाच्या मालकीचं दुकान अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने सील केल्याच्या प्रकरणाला नवं वळण आलं आहे. पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरातील या दुकानावरील कारवाईसंदर्भात दुकानाचे मालक आणि सियाचे वडील प्रवीण गोयल यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना दुकान सील करण्यात आलेले नाही असं म्हटलं आहे.
सिया गोयलचे वडील प्रवीण हे एक व्यापारी असून त्यांचे पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात 'बीजी गोयल अँड कंपनी' नावाचं दुकान आहे. प्रवीण हे सुका मेवा आणि मसाल्यांची घाऊक विक्री करणारे दुकानदार आहेत. प्रवीण यांच्या याच दुकानावर एफडीएने कारवाई केली असून दुकान सील केल्याच्या बातम्या बुधवारी सायंकाळी समोर आल्या. व्यवसायाचा परवाना नसून दुकानातील माल निकृष्ट दर्जाचा असल्याचं एफडीएने सांगितल्याच्या बातम्या समोर आल्या. एफडीएने येथून आठ लाख रुपयांचा 4 हजार किलो माल जप्त केल्याचंही सांगण्यात आलं. मात्र या कारवाईवर आता स्वत: प्रवीण यांनी समोर येऊन स्पष्टीकरण दिलं आहे.
सिया गोयलचे वडील प्रवीण गोयल यांनी घडलेल्या साऱ्या प्रकारावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "14 तारखेला सकाळी साधारण 11.30 वाजता, अन्न विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्या दुकानाला भेट देऊन चार नमुने घेतले. दुसरा मुद्दा माझ्या दुकानाच्या परवान्याशी संबंधित आहे, ज्यासाठी मी आता अर्ज केला असून तो आठ ते दहा दिवसांत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत मला दुकान बंद ठेवण्यास सांगितले आहे आणि मी त्याचे पालन करत आहे," असं प्रवीण गोयल म्हणाले.
पुढे बोलताना, "दुकान सील करण्यात आलेले नाही. माझ्या मुलीबद्दल बोलायचे झाल्यास, जर ती दोषी आढळली, तर तिला कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. मी न्यायपालिका आणि कायद्याच्या पाठीशी उभा आहे आणि तपासाला पूर्ण सहकार्य करीन. पण लोक वारंवार माझ्या कुटुंबाला लक्ष्य करत आहेत आणि उलट मलाच शिक्षा होत आहे असे वाटते. यामुळे माझे कुटुंब त्रस्त आहे. मी बऱ्याच काळापासून तणावाखाली आहे," असं प्रवीण गोयल यांनी म्हटलं आहे.
सिया आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरीची 14 दिवसांची पोलीस कोठडी आज संपत असून पुन्हा पोलिसांकडून त्यांच्या पोलीस कोठडीचीच मागणी केली जाईल, असं सांगितलं जात आहे.