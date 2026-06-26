/तुकाराम मुंढेंचा कल्याण-डोंबिवलीतील हॉटेलांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम! ...तर कारवाई अटळ, FDA चा इशारा

आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वात अन्न व औषध प्रशासन राज्यभरात धडक कारवाई करत असून नुकतंच हॉटेल, रेस्तरां, ढाबे, कॅन्टीन, क्लाऊड किचन चालकांसाठी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर FDA कडून कल्याण-डोंबिवलीतील हॉटेलांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याचे नियम पाळा अन्यथा कारवाई अटळ असल्याच इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
"SAFE FOOD, HEALTHY MAHARASHTRA" अभियानांतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभाग आता ॲक्टिव्ह मोडवर आला आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील हॉटेल व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
"SAFE FOOD, HEALTHY MAHARASHTRA" अभियानांतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जनजागृती आणि अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत देशमुख यांनी हॉटेल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत ग्राहकांना मोफत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, स्वच्छता राखणे, अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे, परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शासनाच्या नियमांची तीन दिवसांत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. दरम्यान, हॉटेल व्यावसायिकांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत, आवश्यक सुधारणा दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली
ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही; नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन आहे.
"आपण जे अन्न खातो ती तयार करण्याची प्रक्रिया, पॅकेजिंग यासंदर्भात नियम ठरले आहेत. 2011 पासून फूड सेफ्टीचे काही नियम आहेत. हॉटेल, रेस्तराँ, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हे नियम पाळतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या कायद्यातर्गंत आम्ही मोहीम राबवत आहोत. आम्ही एक आदेश पारित केला आहे. जे नियम पाळायचे आहेत, जी प्रक्रिया आहे ती बंधनकारक असणार आहे. ग्राहकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
"सुरक्षित अन्न, स्वच्छ ठिकाणं आणि जबाबदार अन्न व्यवसाय यासंदर्भात आदेश पारित केले आहेत. जे नियम आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. अन्न पौष्टिक असावे आणि सुरक्षित असावे ही जबाबदारी आमच्या विभागाची असते यातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे हॉटेल आणि उपहारगृह आहेत. ही आस्थापना कायदा पाळतात की नाही हे महत्वाचं आहे. परवाने अनिवार्य आहेत. त्याचं पालन झाले आहे. अन्न तयार करणे , पॅकेजिंग याचे नियम आहेत. अंमलबजावणी गरजेची आहे. कारवाई केली तेव्हा गंभीर त्रुटी आढळून आल्या साफसफाई नसते, तेलाचा सारखा वापर करणं, तापमान नियंत्रणातील त्रुटी, सुरक्षित पाणी नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली.