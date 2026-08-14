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Zepto, Instamart, Blinkit वापरणाऱ्या ग्राहकांना तुकाराम मुंढेंचं आवाहन; 'जर उत्पादनाची...'

तुकाराम मुंढेंनी 'क्विक-कॉमर्स' म्हणजेच अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये घरी सामाना आणून देणाऱ्या सेवासंदर्भात एक आवाहन केलंय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:06 AM IST
Zepto, Instamart, Blinkit वापरणाऱ्या ग्राहकांना तुकाराम मुंढेंचं आवाहन; 'जर उत्पादनाची...'
Image Credit: मुंढेंनी ग्राहकांना केलं आवाहन (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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