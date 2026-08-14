Zepto, Instamart, Blinkit वापरणाऱ्या ग्राहकांना तुकाराम मुंढेंचं आवाहन; 'जर उत्पादनाची...'

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून चर्चेत असलेले आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी आपल्या धडक कारवायांनी भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, ऑनलाइन फूड डिलेव्हरी सेवा, औषध विक्री करणारी दुकाने, सौंदर्य प्रसादने यासारख्या अनेक गोष्टींवर आळा घालण्याचं काम केलं आहे. राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीमेदरम्यान त्यांच्या पथकांनी रेस्टॉरंट्स, दुग्धशाळा, गोदामावर धाडी टाकल्या आहेत. त्यांनी 'क्विक-कॉमर्स' म्हणजेच अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये घरी सामाना आणून देणाऱ्या ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी इन्स्टामार्टसारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून चालवणाऱ्या जाणाऱ्या 'डार्क स्टोअर्स'वर धडक कारवाया केल्या आहेत. केवळ वितरणासाठी या कंपन्यांकडून जी दुकाने वापरली जातात त्याला डार्क स्टोअर असं म्हणतात. तुकाराम मुंडे यांनी या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सबाबत कारवाई करताना ते कोणत्या निकषांचा वापर करतात हे सांगतानाच हे प्लॅटफॉर्म वापरुन वस्तू मागवणाऱ्यांना एक आवाहन केलं आहे.
एफडीएने 7 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील मालाड (पश्चिम) येथील 'ब्लिंकिट'च्या एका डार्क स्टोअरमधील फळे आणि भाज्यांवर झुरळं दिसून आल्याने तसेच मुदत संपलेला व खराब माल आणि गंजलेले रॅक सापडल्यामुळे कारवाई केली. एफडीएने या स्टोअरचा परवाना निलंबित केला. 'क्विक-कॉमर्स' सुविधांवर अलीकडच्या काळात एफडीएने टाकलेल्या छाप्यांपैकी हा एक छापा होता. मध्यंतरी पुण्यातील विमान नगरमधील 'ब्लिंकिट'चे गोदाम, भिवंडीतील 'ॲमेझॉन'चे (Amazon) गोदाम आणि बुलढाण्यातील 'रिलायन्स रिटेल'च्या (Reliance Retail) आउटलेटवरही एफडीएकडून कारवाई करण्यात आली. या छापेमारीसंदर्भात 'टाइम्स नाऊ'शी बोलताना मुंडे यांनी, "अशा प्लॅटफॉर्म्सच्या सुरक्षिततेचे मूल्यमापन हे ते विहित अन्न सुरक्षा मानके आणि नियमांचे पालन करतात की नाही, या आधारावर केले जाते," असं सांगितलं. "क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सद्वारे विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांनी आवश्यक मानकांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, तसेच ज्या ठिकाणांहून ही उत्पादने मिळवली जातात, त्या संस्थांचीही योग्य नोंदणी किंवा परवाना असणे आवश्यक आहे," असंही मुंढेंनी सांगितलं.
"नियामक कारवाई ही एखादी विशिष्ट संस्थेने लागू केलेल्या नियमांचे पालन करत आहे की नाही, यावर आधारित असावी. जर ते प्लॅटफॉर्म्स किंवा क्विक-कॉमर्स साइट्स नियमांचे पालन करत नसतील, तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करतो," असंही मुंढेंनी नमूद केलं. ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर उत्पादन तारीख आणि मुदत संपण्याची तारीख (expiry date) स्पष्टपणे दिसत नाही. यासंदर्भातही मुंढेंनी ग्राहकांना आवाहन केलं आहे. "जर उत्पादनाची तारीख किंवा मुदत संपण्याची तारीख नसेल, तर आमच्या पोर्टलवर त्याची तक्रार करा. आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू; तसेच असे उत्पादन खरेदी करू नका," असं मुंढेंनी म्हटलं आहे.
अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे ही व्यवसायांची जबाबदारी आहे, परंतु ग्राहकांनीही आपण काय खरेदी करतो आणि काय खातो याबद्दल सतर्क राहिले पाहिजे, असे मुंढेंनी स्पष्ट केले. अन्न व्यवसाय आणि 'क्विक-कॉमर्स' क्षेत्रातील अन्नाची स्वच्छता, भेसळ, उत्पादनावरील लेबलिंग आणि नियमांचे पालन यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना, एफडीएने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. "नियामक संस्था (FDA) तपासणी आणि अंमलबजावणीच्या कारवाईबाबत सातत्याने माहिती देत असते आणि संबंधित माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून दिली जाते," असेही मुंढेंनी नमूद केले.
झेप्टो (Zepto), ॲमेझॉन नाऊ (Amazon Now), स्विगी इन्स्टामार्ट (Swiggy Instamart), ब्लिंकिट (Blinkit), बिगबास्केट (BigBasket) आणि फ्लिपकार्ट मिनिट्स (Flipkart Minutes) यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना मुंढेंनी सांगितलेले नियम लागू होतात. त्यामुळे तुम्हीही या सेवा वापरत असाल आणि त्यावरुन मागवलेल्या उत्पादनांमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास एफडीएकडे तक्रार करु शकता.
1800-22-2365 या क्रमांकावर एफडीएला संपर्क करु शकता किंवा एफएसएसआयकडे 1800-11-4000 या क्रमांकावरुन तक्रार नोंदवू शकता किंवा FOSCOS मोबाईल अॅप वापरा करुनही तक्रार नोंदवता येते.