/मुंबईतील प्रसिद्ध पारसी डेअरीसह दोघांचा परवाना रद्द; तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई, नामांकित दूध डेअरींवर धाड

तुकाराम मुंढें यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्विकाल्यापासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभरात धाडी टाकत कारवाई केली जात आहे. नुकतंच धाराशिवच्या भूम येथील दूध भेसळ प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली असून तपासात गेल्या सहा महिन्यांत 2 लाख 30 हजार 470 किलो निकृष्ट दर्जाची दूध पावडर वापरल्याची नोंद आढळली आहे. 6 महिन्यांत 23 कोटी लिटरहून अधिक भेसळयुक्त दूध विक्री झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यातच आता एफडीएकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबईत नामांकित दुग्धजन्य पदार्थ आणि दूध डेअरीवर FDA ने धाड टाकली आहे. मरीन लाइन्स येथील पारसी डेअरी, गोवंडी येथील सुफी डेअरी, मुलुंड येथील मेमर्स असोशिएसन येथील दुग्धजन्य पदार्थांवर धाड टाकण्यात आली असून या आस्थापनांचे थेट परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
सुफी डेअरीत अन्न व्यवसायिकाकडून स्टेनलेस स्टील मिल्क चिलिंग टँकमध्ये तसंच प्लास्टिकच्या पिशव्या व कॅनमध्ये सैल पाश्चराईज्ड म्हशीचे दूध साठवून त्याची विक्री केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.
तर मेमर्स असोशिएसन येथे खाद्यपदार्थांवर बॅच क्रमांक नमूद नसणे, तसेच लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय, विक्रीसाठी ठेवलेले सैल पनीर हे प्रत्यक्षात चीज अॅनालॉग (Cheese Analogue) असण्याची शक्यता असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
तर पारशी डेअरी येथे कालबादेवी येथील आस्थापनेवर केलेल्या तपासणीत अन्नसुरक्षा व स्वच्छतेसंदर्भातील अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने संबंधित आस्थापनेचा FSSAI परवाना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आला आहे.
धाराशिवच्या भूममधील दूध भेसळ प्रकरणात तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. 6 महिन्यांत 23 कोटी लिटरहून अधिक भेसळयुक्त दूध विक्री झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
धाराशिवच्या भूम येथील दूध भेसळ प्रकरणात आरोपींच्या सेल रजिस्टरमधून मोठी माहिती समोर आली आहे. तपासात गेल्या सहा महिन्यांत 2 लाख 30 हजार 470 किलो निकृष्ट दर्जाची दूध पावडर वापरल्याची नोंद आढळलीय. तपासातील माहितीनुसार प्रत्येक 100 लिटर शुद्ध दुधात 10 लिटर कृत्रिम दूध मिसळलं जात होतं. या प्रमाणानुसार राज्यभर विक्री झालेल्या दुधात तब्बल 23 कोटी 4 लाख 70 हजार लिटर भेसळयुक्त दूध असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केलीये.
भेसळ केलेल्या दुधात फॅटचं प्रमाण टिकवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाची दूध पावडर, पाम तेल आणि निरमा वापरल्याचा संशय आहे...वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा दुधामुळे मूत्रपिंड, यकृत आणि पचनसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
या प्रकरणात 7 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले असून सर्व आरोपी अद्याप फरार आहेत...त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथकं कार्यरत आहेत. तपासात हा गोरखधंदा गेल्या 3 वर्षांपासून सुरू असल्याचंही समोर आलंय...भूममधील दूध भेसळ प्रकरणानं राज्यभरातील दूध सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. या रॅकेटमध्ये आणखी कुणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचलाय.