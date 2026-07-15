सिया गोयलच्या वडिलांना तुकाराम मुंढेंचा दणका! FDA ने पुण्यातील दुकानाला ठोकलं टाळं

पुण्यातील तरुण उद्योजक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या सिया गोयलच्या कुटुंबीयांना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दणका दिला आहे. सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर एफडीएने कारवाई केली आहे. सिया गोयलच्या वडिलांचे दुकान एफडीएने सील केलं आहे. पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात असणाऱ्या दुकानाला एफडीएने टाळं ठोकलं आहे.
सिया गोयलच्या वडिलांचे पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात BG Goyal and Company नावाने दुकान आहे. सुका मेवा आणि मसाल्यांची घाऊक विक्री येथे केली जाते. याच दुकानावर एफडीएने कारवाई केली असून दुकान सील केलं आहे. व्यवसायाचा परवाना नसून दुकानातील माल निकृष्ट दर्जाचा असल्याचं एफडीएने सांगितलं आहे. एफडीएने येथून आठ लाख रुपयांचा 4 हजार किलो माल जप्त केला आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी त्याचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी करून आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुलाच्या हत्येनंतर अवघ्या 20 दिवसांत वडिलांचंही निधन झाल्याने कुटुंब पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद करत, "आमच्याकडे आता फक्त न्यायाचीच आशा उरली आहे," अशी भावनिक विनंती राष्ट्रपतींकडे केली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात दूध भेसळ करणाऱ्यांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाने 5 जिल्ह्यांत पसरलेलं दूध भेसळीचं मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त केलं होतं, ज्याची पाळेमुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील मंचर परिसरात आढळली होती. या धडाकेबाज कारवाईनंतर आता प्रशासनाला थेट जनतेचा पाठिंबा मिळताना दिसतोय. आंबेगाव तालुक्यातील गंगापूर खुर्द गावातील नागरिकांनी एकत्र येत थेट मंचर-भीमाशंकर रोडवर तुकाराम मुंढेंच्या अभिनंदनाचे आणि समर्थनाचे मोठे फ्लेक्स लावले आहेत.
भेसळमाफियांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि हॉटेल्सवर एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले आहेत. या विशेष मोहिमेत तब्बल 14 हजार 54 किलोग्रॅम दुग्धजन्य पदार्थ आणि 24 हजार 632 लिटर संशयास्पद दूध जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या या साठ्याची किंमत सुमारे 43.31 लाख रुपये असून, हा संपूर्ण भेसळयुक्त साठा जनारोग्याच्या हितासाठी नष्ट करण्यात आला आहे.
दरम्यान राज्यातील 82 हॉटेल्स आणि ढाब्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने 9 मोठ्या हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, तर 33 हॉटेल्सना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबईतील ''फूडविस्टा इंडिया' आणि पुण्याच्या बाणेर-पाषाण भागातील 'नॅशनल ३६०' व 'हॅपी दा ढाबा' या नामांकित हॉटेल्सवरही परवाना निलंबनाची कडक कारवाई करण्यात आली आहे
तसेच, प्रतिबंधित पानमसाला आणि गुटखा विक्रीप्रकरणी 13 गुन्हे दाखल करून 12 जणांना अटक करण्यात आली असून, 5 वाहने देखील जप्त करण्यात आली आहेत. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत नागरिकांना काही शंका किंवा तक्रार असल्यास त्यांनी प्रशासनाच्या १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे