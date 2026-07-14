/किचनमध्ये माश्या आणि कावळे, मुंबईतील प्रसिद्ध नूर मोहम्मदी हॉटेलचा परवानाच रद्द; तुकाराम मुंढेंनी तीन हॉटेलला ठोकलं टाळं

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्विकारल्यापासून राज्यभरात धडक कारवाई केली जात आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल, रेस्तराँविरोधात राज्यभर कारवाई केली जात आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून मुंबईतील तीन प्रसिद्ध हॉटेल्सचा परवाना रद्द केला आहे. तसंच अमरावतीमधील एका उपहारगृहाला कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'अन्न सुरक्षा आणि मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाने आणि नोंदणी) नियम, 2011' अंतर्गत स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेच्या निकषांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे तपासणीदरम्यान आढळून आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
ज्या हॉटेल्सचे अन्न परवाने रद्द करण्यात आले आहेत त्यामध्ये भेंडी बाजारातील 'नूर मोहम्मदी हॉटेल' व 'शालीमार हॉस्पिटॅलिटी' आणि उमरखाडीतील 'रहमानिया रेस्तराँचा' समावेश आहे. दरम्यान अमरावतीमध्ये, 'अमरावती दरबार' वैध अन्न परवान्याशिवाय सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर, त्यांना कामकाज त्वरित थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एफडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये पाहणी केल्यानंतर 'शालीमार हॉस्पिटॅलिटी'ला सुधारणेबाबतची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, 13 जुलै रोजी करण्यात आलेल्या फेर-तपासणीत 25 प्रमुख त्रुटी अजूनही तशाच असल्याचं आढळून आले. निरीक्षकांनी स्वयंपाकघरातील ओल्या आणि निसरड्या लाद्या, कच्च्या मालाच्या नोंदींचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता व खाद्यतेलाच्या चाचणीबाबतच्या नोंदी नसणं, शाकाहारी व मांसाहारी अन्नाची अयोग्य विभागणी आणि कीटक-प्रतिबंधक जाळ्या नसलेल्या उघड्या खिडक्या यांसारख्या त्रुटींचा उल्लेख केला.
नूर मोहम्मदी हॉटेलमध्ये अधिकाऱ्यांना स्वयंपाकघरातील फरशीवर जळलेल्या तेलाचे जाड थर, कच्च्या मालाची अस्वच्छ साठवणूक, भिंती आणि छतावर उखडलेला रंग व ग्रीसचा थर, जुन्या आणि अस्वच्छ भांड्यांचा वापर, पुरवठादार आणि पिण्याच्या पाण्याच्या चाचणीच्या नोंदींचा अभाव, आणि कबाब विभागाजवळील उघड्या खिडक्यांमधून माश्या, कीटक आणि कावळेसुद्धा स्वयंपाकघरात शिरत असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, रेहमानिया रेस्तराँमध्ये अन्न, रसायने आणि पॅकेजिंग साहित्यासाठी अपुरी साठवणूक व्यवस्था, गंजलेली उपकरणे, उखडलेले प्लास्टर, कीटकांचा सहज प्रादुर्भाव होणारी दारे, आणि अनिवार्य अन्न किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्ता चाचण्यांच्या नोंदींचा अभाव आढळून आला.
एफडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, या तपासणी मोहिमेत राज्यभरातील 32 हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि ढाब्यांचा समावेश होता. आठ आस्थापनांना सुधारणेबाबतच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर चार आस्थापनांचे अन्न परवाने (food licences) निलंबित करण्यात आले.