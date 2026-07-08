तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील प्रसिद्ध 'के. रुस्तम अँड कंपनी' आईस्क्रीमचा परवाना रद्द, आतमध्ये उंदिर अन्...

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDA कडून राज्यभरात धडक कारवाई केली जात आहे. बुधवारी 7 जुलै रोजी अन्न व औषध प्रशासनाकडून एकूण 6 ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या. यावेळी गंभीर त्रुटी आढळलेल्या अन्न व्यवसायिकांवर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये मुंबईतील प्रसिद्ध 'के. रुस्तम अँड कंपनी' आईस्क्रीमचाही समावेश आहे. चर्चगेट येथील हे आईस्क्रीम प्रसिद्ध असून खवय्यांची तिथे नेहमी गर्दी असते.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 'के. रुस्तम अँड कंपनी' येथे तपासणीदरम्यान स्वच्छतेच्या गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. तिथे उंदीर व घरगुती मांजरांचा वावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच कोल्ड चेनमध्ये व्यत्यय आणि मुदतबाह्य उत्पादने आढळल्याने परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने 7 जुलै रोजी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवत हॉटेल, रेस्तराँ आणि ढाब्यांवर धडक कारवाई केली. राज्यभर 16 हॉटेल, रेस्तराँ, ढाब्यांची तपासणी करण्यात आली. 10 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने नाशिक आणि नागपूर विभागातील प्रत्येकी एका आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
नागपूरमधील 'श्री हिरा स्वीट्स' येथे तपासणीदरम्यान मेलेला उंदीर आढळूनही अन्न उत्पादन सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने कारवाई करण्यात आली. तसंच धुळे येथील 'हॉटेल पाटीलवाडा' हे विनापरवाना सुरू असल्याचे आढळल्याने त्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला असल्याची माहिती एफडीएकडून देण्यात आली आहे.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवरील कारवाईत 1 लाख 60 हजार 496 रुपयांचा पान मसाला, गुटखा व इतर प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. प्रतिबंधित अन्नपदार्थ विक्री, वितरण आणि वाहतुकीप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाईत राज्यभरातील 5 आस्थापनांवर धाडी टाकून सुमारे 16,984 किलो संशयित साठा जप्त करण्यात आला. जप्त मालाची किंमत 7 लाख 51 हजार 440 रुपये आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यव्यापी विशेष तपासणी मोहिमेत संशयित भेसळयुक्त/निकृष्ट दर्जाचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थावर 6 व 7 जुलै असे दोन दिवस कारवाई केली. यामध्ये 5 ठिकाणी तपासणी करून, 43 लाख 31 हजार रुपये किमतीचे 14 हजार 64 किलो दुग्धजन्य पदार्थ व 24 हजार 632 लिटर संशयित भेसळयुक्त/निकृष्ट दर्जाचे दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले.
याशिवाय, 3 ते 6 जुलैदरम्यान 82 हॉटेल/रेस्टॉरंट/धाबा यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 33 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देण्यात आली व 9 अन्न व्यावसयिकांचे परवाने/नोंदणी निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात 4, पुणे विभागात 2, नाशिक, अमरावती व मुंबई विभागात प्रत्येकी एका हॉटेल/रेस्टॉरंटवर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.