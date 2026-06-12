तुम्हाला कोणी धमकी दिली? तुकाराम मुंढेंनी दिलं उत्तर, म्हणाले 'तो पुण्यातील व्हिडीओ, मला...'

Tukaram Mundhe Press Conference: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यभरात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसंच तत्सम तंबाखू मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्क विरोधात मकोका लागू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. ही संघटित गुन्हेगारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
यामध्ये विक्री करणार आणि विकत घेणारा देखील जबाबदार आहे. आमचे काही अधिकारीदेखील सहभागी असल्याचे आरोप झाले आहेत. मात्र याची देखील चौकशी आम्ही करत आहोत. अधिकारी जर आढळले तर तुम्हाला सांगण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं आहे. मला कोणतीही धमकी आली नाही. तो व्हिडीओ 10 वर्ष जुना आहे. बहुतेक तो व्हिडीओ पुण्यातील आहे, जेव्हा मी पीएमपीएलमध्ये होतो अशी माहिती त्यांनी दिली.
माझ्या अधिकाऱ्यांकडे कारवाई करताना आयकार्ड असतं. गुटखा, तंबाखू, निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या अवैध व्यापारावर मोठा प्रहार घालण्यात आला आहे. केवळ विक्रेतेच नव्हे तर उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदारांवरही कारवाई केली जात असून संघटित नेटवर्क, गोदाम चालक आणि घाऊक विक्रेतेही रडारवर आहेत. प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा व्यापार आता संघटित गुन्हा मानला जाणार असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
बनावट कागदपत्रे, बेनामी व्यवहार आणि गुप्त गोदामांवर विशेष लक्ष आहे. मकोका लागू झाल्यास जामीनासाठी कठोर अटी लागू होतील. पोलीस, एफडीए आणि सरकारी अभियोक्त्यांमध्ये समन्वयाचे निर्देश आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मकोका प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
FDA च्या निर्णयामुळे गुटखा माफियांना मोठा धक्का बसणार आहे. जर कोणी प्रतिबंधक गुटखा पान मसाला विक्री करताना मकोकाअंतर्गत अटक झाला तर 10 वर्षाची शिक्षा होणार. आरोपीच्या मालमत्तादेखील जप्त होणार असं त्यांनी सांगितलं आहे.
दूध आणि पनीर असोसिएशन बरोबर बैठक झाली. दूध आणि पनीर विकणाऱ्या लोकांबरोबर देखील बैठक पार पडली आणि स्पष्ट इशारा दिला आहे जर भेसळयुक्त पदार्थ महाराष्ट्रात विकणार असाल तर कडक कारवाई केली जाणार असं त्यांनी सांगितलं.
आता पेशंटला लागणारी औषधं त्याच हॉस्पिटलमध्ये घेण्यासाठी बंधनकारक नाही आहे. जर कोणी अशी जबरदस्ती करत असेल तर त्यांच्यावरदेखील कडक कारवाई केली जाणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.