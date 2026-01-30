School Holiday: फेब्रुवारीमध्ये विद्यार्थ्यांची मज्जा, शाळांना 'इतके' दिवस सुट्टी!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
February 2026 school Holidays:  फेब्रुवारी महिन्यातील शाळांच्या सुट्टीबद्दल जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 30, 2026, 10:34 PM IST
फेब्रुवारी शाळा सुट्ट्या

February 2026 school Holidays: फेब्रुवारी 2026 हा महिना विद्यार्थ्यांसाठी खूप खास आहे, कारण या काळात बोर्ड परीक्षां होत असतात. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी काही विश्रांतीचे दिवस मिळतात पण मुख्यत्वे सुट्ट्या विविध सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राष्ट्रीय उत्सवांमुळे असतात. भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये, शिक्षण मंडळांनुसार किंवा शाळा-महाविद्यालयांच्या नियमांप्रमाणे या सुट्ट्या बदलू शकतात. रविवारी नेहमीच शाळा बंद असतात तर शनिवार अनेक शाळांना सुट्टी असते. त्यामुळे अतिरिक्त सुट्ट्या मिळाल्या तरी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेच्या दिनदर्शिकेची किंवा शिक्षकांची मदत घेऊन खात्री करावी लागणार आहे. आगामी वार्षीक परीक्षेच्या तोंडावर फेब्रुवारीतील सुट्ट्या उपयोगी ठरतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

1 फेब्रुवारीला संत रविदास जयंती साजरी केली जाते. ही सुट्टी हरियाणा, चंदीगढ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाबसारख्या भागांत दिली जाते. संत रविदास हे भक्ती चळवळीचे प्रमुख संत होते, आणि त्यांच्या जन्मदिवशी लोक त्यांचा सन्मान करतात. मात्र, 2026 मध्ये हा दिवस रविवार येत असल्याने, बहुतेक ठिकाणी आधीपासूनच विश्रांतीचा दिवस असतो. तरीही काही शाळा-कॉलेजेसमध्ये विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना धार्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची ओळख होते. 

15 फेब्रुवारीला महाशिवरात्रीचा मोठा उत्सव असतो. हा सण देशातील बहुतेक राज्यांत साजरा होतो आणि शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी मिळते. भगवान शिवाच्या पूजेसाठी लोक उपवास करतात आणि मंदिरात गर्दी करतात. 2026 मध्ये हा दिवसही रविवार असल्याने, अतिरिक्त विश्रांती मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी ही संधी अभ्यासाबरोबरच पारंपरिक रीतिरिवाज शिकण्याची असते. काही ठिकाणी स्थानिक परंपरेनुसार कार्यक्रम होतात, ज्यामुळे विद्यार्थी जीवनात सांस्कृतिक विविधतेचा अनुभव घेतात. 

18 फेब्रुवारीला लोसार सण साजरा होतो, जो मुख्यतः सिक्कीम राज्यात महत्वाचा आहे. हा तिबेटी नववर्षाचा उत्सव असतो, ज्यात लोक नृत्य, संगीत आणि पारंपरिक भोजनाचा आनंद घेतात. सिक्कीममधील शाळा आणि कॉलेजेसना यानिमित्ताने सुट्टी असण्याची शक्यता आहे. 

याशिवाय 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आहे. महाराष्ट्रात हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून ओळखला जातो. ज्यामुळे शाळा पूर्णपणे बंद असतील. फेब्रुवारीच्या सुट्ट्या देशभरात एकसमान नसतात, त्यामुळे स्थानिक स्तरावर तपासणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षांच्या वेळापत्रकाचीही काळजी घ्यावी, कारण सुट्ट्या अभ्यासाच्या नियोजनावर परिणाम करतात. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांशी चर्चा करून माहिती घ्यावी, असा सल्ला विद्यार्थ्यांना देण्यात आलाय.

