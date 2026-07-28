कोल्हापूरच्या सरपंच महिलेची हत्या; मृतदेह 400 KM लांब भिवंडीत सापडला

कोल्हापूर क्राईम न्यूज : कोल्हापूरच्या सरपंच महिलेची हत्या झाली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह 400 किमी अंतरावर भिवंडीत सापडला आहे. अनैतिक संबंध आणि लग्नाचा तगादा यातूनच हा खून झाला आहे. तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील शिरगाव येथे या महिलेची हत्या झाली. मृत महिलेचे नाव सुरेखा शिवाजी न्यारे (वय 40 वर्षे) असे आहे. सुरेखा शिरगावच्या सरपंच होत्या आरोपीचे नाव प्रकाश उर्फ बाबू आनंदा पाटील. पोलिसांच्या माहितीनुसार सुरेखा आणि प्रकाश यांच्यात अनैतिक संबंध होते लग्नासाठी सुरेखा यांनी प्रकाशकडे तगादा लावून धमकावले होते.
याच रागातून 26 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास आरोपीने गावातील शेतात नेऊन सुरेखा यांचा गळा दाबून खून केला. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह इको कारच्या डिक्कीत ठेवला आणि थेट भिवंडी तालुक्यातील कशेळी येथे आपल्या नातेवाईकाकडे आणला.
मंगळवारी पहाटे नातेवाईकाला संशय आल्याने त्यांनी तात्काळ नारपोली पोलिसांना माहिती दिली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कदबाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेतला आणि आरोपीला अटक केली. आरोपी विरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात शून्य क्रमांकाने हत्येचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपासासाठी तो कोल्हापूर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शिरगाव परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सांगलीच्या डफळापूर येथील कोळेशिवार मध्ये घडलेल्या खून प्रकरणी दोघा सख्ख्या भावांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर पंडित डांगे (वय २१) आणि संतोष पंडित डांगे (वय २३) शिक्षा झालेल्या दोघा आरोपींची नावं आहेत. सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाने हे शिक्षा ठोठावली आहे. २६ जुलै २०१९ रोजी शेतजमिनीच्या वादातून सागर डांगे या व्यक्तीची दोघा भावांनी निर्घृण हत्या केली होती. जत पोलीस ठाणे मध्ये डांगे बंधूंवर गुन्हा दाखल झाला होता,त्याचा खटला सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये सुरू होता,12 साक्षीदार आणि सबळ पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने डांगे बंधूंना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.