शेतकऱ्यांवर खतटंचाईचे सावट; कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान, अनेक भागांत तुटवडा

मान्सून तळकोकणामध्ये दाखल झाला आहे, त्यानंतर काही दिवसांमध्ये मान्सून महाराष्ट्र व्यापण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी पाऊस रिमझिम सुरु झाला आहे तर काही ठिकाणी भयंकर उन्हाळा सुरु आहे. शेतकरी आता पावसाळ्यातील पिकांच्या तयारीला लागला आहे. त्यामुळे जमीन नांगरणे बियाण्यांसोबतच युरिया आणि डीएपी खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरु झाली आहे. अकोल्याच्या अकोटमध्ये अनेक कृषी सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत. काही ठिकाणी टोकन पद्धतीने खत वितरण केले जात आहे पण अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना मात्र खतांसाठी वारंवार कृषी केंद्रांच्या चकरा माराव्य लागत आहेत.
सध्या एका आधार कार्डवर पाच पोती खताचं वितरण केले जात आहे. शेतकऱ्यांची वाढती गर्दी आणि गोंधळ टाळण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रांकडून टोकन प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर खतं आणि बियाणे शेतात नेणे अवघड होत असल्यानं अनेक शेतकरी पाऊस सुरू होण्यापूर्वीच खताची खरेदी करून साठा करण्याला प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळं कृषी सेवा केंद्रांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे, खत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यामध्ये त्रास सहन करावा लागत आहे.
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दरम्यान यंदाच्या हंगामासाठी अकोला जिल्ह्याला 7 हजार 101 मेट्रिक टन युरिया खत उपलब्ध होणार असून येत्या चार दिवसांत हा साठा जिल्ह्यात दाखल होत असल्याचं कृषी विभागाचं म्हणणं आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन गर्दी करू नये, असं आवाहन कृषी अधिकारी करत आहे. अकोटमध्ये खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असली तरी जिल्ह्यात लवकरच मोठ्या प्रमाणात युरिया खताचा साठा उपलब्ध होण्याचा दावा कृषी विभाग करतोय. पण, हा साठा मान्सून आधी मिळाला तरंच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणारेय.. त्यामुळं सरकारनं वेगानं पावलं उचलण्याची मागणी केली जातेय.
फक्त अकोल्यामध्येच नाही तर वर्धा जिल्ह्यातही डीएपी खताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत युरिया आणि डीएपी खताला मोठी मागणी आहे. पण डीएपी खताची उपलब्धता कमी झाली आहे. खरीप हंगाम काही दिवसांवर आला असताना खत टंचाईने शेतकरी त्रस्त आहेत. आधार लिंक करूनही खताचा साठाच नसल्याची ओरड होत आहे. परळी तालुक्यामध्ये युरिया खताची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात येत असून शासकीय दरापेक्षा 50 ते 100 रुपये अधिक दिल्यास खत उपलब्ध करून दिले जात आहे.