Add Zee Business As A Preferred Source
App

शेतकऱ्यांवर खतटंचाईचे सावट; कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान, अनेक भागांत तुटवडा

शेतकरी आता पावसाळ्यातील पिकांच्या तयारीला लागला आहे. त्यामुळे जमीन नांगरणे बियाण्यांसोबतच युरिया आणि डीएपी खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरु झाली आहे. पण खत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळ्यामध्ये त्रास सहन करावा लागत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 08, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:19 PM IST
शेतकऱ्यांवर खतटंचाईचे सावट; कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान, अनेक भागांत तुटवडा

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
विवाहापूर्वीचे लैंगिक संबंध हे वाईट चारित्र्याचे लक्षण...; सर्वोच्च न्यायालय नेमकं क
supreme court1 min ago
2
tmc20 min ago
3
earthquake42 min ago
4
AI50 min ago
5
Maharashtra News54 min ago