पुण्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी एक घटना उजेडात आली आहे. कौटुंबिक वादामुळं एका नऊ महिन्याच्या चिमुकल्यासोबत एक भयंकर प्रकार घडला आहे. पुण्यातील लोहगाव येथील कलवड वस्तीत कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्यांच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
तोंडात फेविक्विक ओतल्याने बाळाच्या तोंडात गंभीर अंतर्गंत जखमा झाल्या असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी वडील अल्ताफ शेख यांच्या फिर्यादीवरून भावजय सानिया शेख आणि तिचे नातेवाईक रियाज हल्याळ आणि हाजी मलंग शेख यांच्याविरुद्ध लोहगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार आणि त्यांचा भाऊ लोहगावमधील कलवड वस्तीत एकत्र राहतात. त्यांच्या कुटुंबात किरकोळ कारणावरुन वाद सुरू होते. त्यातून भावजयीने 31 जुलै रोजी दुपारी तक्रारदाराच्या नऊ महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात फेविक्विक ओतले. हा प्रकार तक्रारदार यांच्या पत्नीच्या निदर्शनास आल्याने त्या घाबरल्या आणि पतीला फोन करुन बोलवून घेतले. त्यानंतर नऊ महिन्याच्या बाळाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, तक्रारदार पत्नीने आरोपी भावयजीला जाब विचारला असता तिने हा प्रकार कोणाला सांगितला तर जिवंत सोडणार नाही, अशी धमकी दिली होती. त्यानंतर भावजयीचे नातेवाईकदेखील घरी येऊन आमच्या मुलीविरुद्ध पोलिस तक्रार दिल्यास तुला दाखवतो, अशी धमकी दिली. असं तक्रारीत म्हटलं आहे.
पुण्यातील या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. नऊ महिन्याच्या चिमुरड्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तसंच, आता बालकाच्या प्रकृतीत हळूहळू सुधारणा होत आहेत. बाळाच्या वडिलांच्या फिर्यादीवरून लोहगाव पोलिसांनी मुख्य आरोपी सानिया शेख हिच्यासह इतर दोन जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील आरोपींचा शोध घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई लोहगाव पोलीस करत आहेत.
इयत्ता दहावीमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये क्रिकेट खेळण्यावरून वाद झाला. त्याचा राग मनात धरून एका मुलाने शाळेत येताना चाकू आणला. दोघांनी आपल्या वर्गात शिकणाऱ्या दुस-या मुलावर चाकूने हल्ला चढवला. मुलाच्या गळ्यावर आणि पोटात वार करण्यात आले. नांदेडमध्ये घडलेल्या या घटनेने लहान मुलांमधील वाढत्या हिंसकवृत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आलाय.