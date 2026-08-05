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पुण्यात 9 महिन्याच्या बाळाच्या तोंडात फेविक्विक ओतले, घरातीलच व्यक्तीचे कृत्य, कारण हादरवणारे

पुण्यातील लोहगाव येथील कलवड वस्तीत कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्यांच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:57 AM IST
पुण्यात 9 महिन्याच्या बाळाच्या तोंडात फेविक्विक ओतले, घरातीलच व्यक्तीचे कृत्य, कारण हादरवणारे
Image Credit: Fevikwik poured into the mouth of a 9 month old baby in Pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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