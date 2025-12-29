English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धुळे महानगरपालिकेत 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस रंगणार

Dhule Municipal Corporation : धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस रंगणार आहे.  तेव्हा धुळे महापालिकेत आतापर्यंत हवा कोणाची राहिलीये आणि येत्या निवडणुकीत कोणाचं पारडं जड राहणार याविषयी जाणून घेऊयात.     

पूजा पवार | Updated: Dec 29, 2025, 08:18 PM IST
धुळे महानगरपालिकेत 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस रंगणार
Photo Credit - Social Media

Dhule Municipal Corporation : धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी महायुती आणि मविआनं मोर्चेबांधणी केलीय. मविआ म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याचं खासदार शोभा बच्छाव यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र धुळ्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं स्वबळाचा इशारा दिलाय. त्यामुळे धुळ्यात महायुतीमध्ये फुटण्याची शक्यता आहे. तसंच हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी जोर देण्याची शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

धुळे महानगरपालिकेच्या 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस होणारय, विकासकामांचा मुद्दा आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर महायुती धुळ्यात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे, 2018 मध्ये भाजपनं धुळे महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन केली होती, पुन्हा एकदा भाजपनं धुळ्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी कंबर कसली आहे. भाजपनं पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कमळ यात्रा काढलीय. तसंच इच्छुकांनी देखील जोरदार तयारी सुरू केलीय, तर दुसरीकडे महायुती म्हणूनच लढण्याचा निर्धार शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलाय.

धुळ्यात भाजपची कमळ यात्रा, पालिका निवडणुकीची तयारी : 

धुळ्यात शिंदेंच्या शिवसेनेनं महायुती म्हणून लढणार असल्याचं म्हटलंय. मात्र, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं थेट स्वबळाचा इशारा दिलाय, पालिका निवडणुकीत 51 जागा जिंकण्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आलाय. वेळ पडल्यास सर्व जागांवर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे माजी आमदार फारूख शहा यांनी दिलाय.

तर तिकडे मविआनं देखील धुळ्यात मोर्चेबांधणी केलीय. महायुतीला मात देण्यासाठी खासदार शोभा बच्छाव यांच्या नेतृत्वात मविआ सज्ज झालीय. विकासाचा अजेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यांच खासदार शोभा बच्छाव यांनी म्हटलंय. भाजपला पुन्हा एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागणार
आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत धुळ्यात भाजपला मोठा धक्का बसला होता, त्यामुळे आता भाजपनं धुळ्यात खास रणनीती आखलीय.

हेही वाचा : नाशिकमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती? भाजपची स्वबळाची रणनीती, मविआ एकजुटीनं एकदिलानं लढणार

 

धुळे महानगरपालिका 2017 पक्षीय बलाबल एकूण जागा - 74

2018 मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता, भाजपनं 51 जागा निवडून आल्या होत्या, काँग्रेस 6, राष्ट्रवादी 8, शिवसेना 1, समाजवादी पार्टी 2, बसपा 1, एमआयएम 4, मनसेला 0 आणि अपक्षला 1 जागा मिळाली होती. महायुती आणि मविआमध्ये धुळ्यात एमआयएमची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. धुळ्याच्या अल्पसंख्याक भागात एमआयएमची चांगली ताकद आहे, त्यामुळे एमआयएमच्या रणनीतीमुळे आघाडीचं गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. धुळ्यात महायुती आणि मविआ एकत्रित निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. तसंच युती आणि आघाडीकडे इच्छुकांची गर्दी देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे तिकीट न मिळालेले बंडाच्या भूमिकेत दिसू शकतात.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
dhuleMunicipal Corporation electionsmarathi newsdhule news

इतर बातम्या

मुंबईत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची पहिली अधिकृत य...

महाराष्ट्र बातम्या