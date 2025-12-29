धुळे महानगरपालिकेत 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस रंगणार

Dhule Municipal Corporation : धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी महायुती आणि मविआनं मोर्चेबांधणी केलीय. मविआ म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार असल्याचं खासदार शोभा बच्छाव यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र धुळ्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं स्वबळाचा इशारा दिलाय. त्यामुळे धुळ्यात महायुतीमध्ये फुटण्याची शक्यता आहे. तसंच हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी जोर देण्याची शक्यता आहे.
धुळे महानगरपालिकेच्या 74 जागांसाठी मविआ आणि महायुतीमध्ये जोरदार चुरस होणारय, विकासकामांचा मुद्दा आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर महायुती धुळ्यात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे, 2018 मध्ये भाजपनं धुळे महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन केली होती, पुन्हा एकदा भाजपनं धुळ्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी कंबर कसली आहे. भाजपनं पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कमळ यात्रा काढलीय. तसंच इच्छुकांनी देखील जोरदार तयारी सुरू केलीय, तर दुसरीकडे महायुती म्हणूनच लढण्याचा निर्धार शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलाय.
धुळ्यात शिंदेंच्या शिवसेनेनं महायुती म्हणून लढणार असल्याचं म्हटलंय. मात्र, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं थेट स्वबळाचा इशारा दिलाय, पालिका निवडणुकीत 51 जागा जिंकण्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून करण्यात आलाय. वेळ पडल्यास सर्व जागांवर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे माजी आमदार फारूख शहा यांनी दिलाय.
तर तिकडे मविआनं देखील धुळ्यात मोर्चेबांधणी केलीय. महायुतीला मात देण्यासाठी खासदार शोभा बच्छाव यांच्या नेतृत्वात मविआ सज्ज झालीय. विकासाचा अजेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्यांच खासदार शोभा बच्छाव यांनी म्हटलंय. भाजपला पुन्हा एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागणार
आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत धुळ्यात भाजपला मोठा धक्का बसला होता, त्यामुळे आता भाजपनं धुळ्यात खास रणनीती आखलीय.
2018 मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता, भाजपनं 51 जागा निवडून आल्या होत्या, काँग्रेस 6, राष्ट्रवादी 8, शिवसेना 1, समाजवादी पार्टी 2, बसपा 1, एमआयएम 4, मनसेला 0 आणि अपक्षला 1 जागा मिळाली होती. महायुती आणि मविआमध्ये धुळ्यात एमआयएमची भूमिका देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. धुळ्याच्या अल्पसंख्याक भागात एमआयएमची चांगली ताकद आहे, त्यामुळे एमआयएमच्या रणनीतीमुळे आघाडीचं गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. धुळ्यात महायुती आणि मविआ एकत्रित निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. तसंच युती आणि आघाडीकडे इच्छुकांची गर्दी देखील मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे तिकीट न मिळालेले बंडाच्या भूमिकेत दिसू शकतात.