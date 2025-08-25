'मनोज जरांगेवर गुन्हा दाखल करून अटक करा, अन्यथा...'; गुणरत्न सदावर्ते यांचा इशारा, 'म्हणाले...'

Gunaratna Sadavarte on Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टला मुंबईत धडकणार आहेत. मात्र मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केलाय. जरांगेंच्या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये आणि आणि जरांगेंवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलीय. (File a case against Manoj Jarange and arrest him Gunaratna Sadavarte warns Maharashtra news)
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टला मुंबईत धडक देणार हे जवळपास निश्चित झालंय. मात्र जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंनी विरोध केलाय. या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केलीये. मुंबईत गणेशोत्सव सुरु असताना माणसांचा लोंढा आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंत मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित केसवरही या आंदोलनाचा दबाव पडू शकतो असा दावा सदावर्तेंनी केलाय. त्यामुळे जरांगेंविरोधात त्यांनी पोलिसांत तक्रार केलीये.
तर 10 टक्के आरक्षणाचा जो विषय कोर्टात सुरू आहे त्यासाठी हे आंदोलन नाही असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना प्रत्यूत्तर दिलंय. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी शेलक्या शब्दात सदावर्ते यांचा समाचार घेतलाय.
मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार प्रत्यूत्तर दिल्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा आपल्या अनोख्या शैलीत जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवलाय. जरांगे पाटील लबाड आणि दुतोंडी असल्याचा हल्लाबोल यावेळी सदावर्ते यांनी जरांगेपाटील यांच्यावर केलीय.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता 29 ऑगस्टच्या जरांगे पाटील यांच्या आदोलनाला विरोध करत मैदानात उडी घेतलीय. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलेल्या तक्रारीवर आता पोलीस प्रशासन काय कार्यवाही करतं ते पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.