'मनोज जरांगेवर गुन्हा दाखल करून अटक करा, अन्यथा...'; गुणरत्न सदावर्ते यांचा इशारा, 'म्हणाले...'

 मुंबईत गणेशोत्सव सुरु असताना माणसांचा लोंढा आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंत मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित केसवरही या आंदोलनाचा दबाव पडू शकतो असा दावा सदावर्तेंनी केलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 25, 2025, 10:44 PM IST
'मनोज जरांगेवर गुन्हा दाखल करून अटक करा, अन्यथा...'; गुणरत्न सदावर्ते यांचा इशारा, 'म्हणाले...'

Gunaratna Sadavarte on Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टला मुंबईत धडकणार आहेत. मात्र मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केलाय. जरांगेंच्या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये आणि आणि जरांगेंवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलीय. (File a case against Manoj Jarange and arrest him Gunaratna Sadavarte warns Maharashtra news)

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी एल्गार पुकारलाय. मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील 29 ऑगस्टला मुंबईत धडक देणार हे जवळपास निश्चित झालंय. मात्र जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला अॅडव्होकेट गुणरत्न  सदावर्तेंनी विरोध केलाय. या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केलीये. मुंबईत गणेशोत्सव सुरु असताना माणसांचा लोंढा आल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसंत मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित केसवरही या आंदोलनाचा दबाव पडू शकतो असा दावा सदावर्तेंनी केलाय. त्यामुळे जरांगेंविरोधात त्यांनी पोलिसांत तक्रार केलीये. 

तर 10 टक्के आरक्षणाचा जो विषय कोर्टात सुरू आहे त्यासाठी हे आंदोलन नाही असं म्हणत जरांगे पाटील यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना प्रत्यूत्तर दिलंय. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी शेलक्या शब्दात सदावर्ते यांचा समाचार घेतलाय.

मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार प्रत्यूत्तर दिल्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा आपल्या अनोख्या शैलीत जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवलाय. जरांगे पाटील लबाड आणि दुतोंडी असल्याचा हल्लाबोल यावेळी सदावर्ते यांनी जरांगेपाटील यांच्यावर केलीय. 

गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता 29 ऑगस्टच्या जरांगे पाटील यांच्या आदोलनाला विरोध करत मैदानात उडी घेतलीय. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलेल्या तक्रारीवर आता पोलीस प्रशासन काय कार्यवाही करतं ते पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

