लालबागचा राजा मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; चंद्र ग्रहणात विसर्जन केले आणि... अत्यंत गंभीर आरोप

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित आणि प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणपती विसर्जनात यंदा मोठे विघ्न आले. अनंत चथुर्थीच्या दिवशी मिरवणकीनंतर गिरगाव चौपाटीवर दाखल झालेल्या लालाबागच्या राजाचे तब्बल 10 तासांनतर विसर्जन झाले. 7 सप्टेंबर रोजी रात्री 10 च्या सुमारास लालबागच्या राजाचे विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनाला झालेल्या विलंबामुळे लालबागचा राजा गणेश मंडळावर जोरदार टीका होत आहे. अशातच आता लालबागचा राजा मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने गणरायाचं विसर्जन चंद्र ग्रहणात केल्यानं हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या आहेत. तसंच भाविकांचा मंडपात दर्शनावेळी मंडळानं मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मच्छिमार समितीनं केली आहे. असे प्रकार भविष्यात घडू नये याकरता मंडळातील कार्यकारी समितीतील सदस्यांची चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीनं मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
रविवार दिनांक ०७/०९/२०२५ रोजी चौपाटी येथील अरबी समुद्रात लालबागच्या राज्याचे विसर्जन प्रक्रियेत झालेल्या घोळामुळे बाप्पांचे विसर्जन चंद्र ग्रहण सुरु असताना झाल्याने लाखो गणेश भक्तांच्या भावना दुखावल्या असून तसेच लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना शारीरिक आणि मानसिक छळ सुरु असल्याकारणाने आणि असे प्रकार भविष्यात घडू नये ह्याकरिता मंडळातील कार्यकारी समितीतील सदस्यांची चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने सोमवार दिनांक ०८/०९/२०२५ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना इमेल द्वारे केली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.
सन १९३४ साली लालबागच्या राजा गणपतीची स्थापना कोळी समाजातील मासे विक्रेत्या कोळी महिलांनी केली असल्याचा इतिहास असून कोळी महिलांचे अस्तित्व टिकविण्याकरिता बाप्पांचा नवस ठेवल्यामुळे कोळी महिलांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्याने बाप्पांची स्थापना लालबाग येथे करण्यात आली होती. कालांतराने अनेक गणेश भक्तांच्या इच्छा आणि आकांक्षा पूर्ण होऊ लागल्याचा अनुभव आल्यानंतर लालबागचा राजा गणपती नवसाला पावणारा गणपती असल्याची भावना निर्माण झाली आणि ह्याच भावनेने लाखो गणेश भक्त दरवर्षी बाप्पांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपली भक्ती करत असतात.
लालबागच्या राज्याची वाढती लोकप्रियता सुरु झाल्यानंतर संबंधित मंडळातील कार्यकारिणीतील सदस्यांनी ह्या संपूर्ण उत्सवाचे बाजारीकरण करणे सुरु केल्याचा आरोप करत ज्या सामान्य भाविकांमुळे ह्या मंडळाला प्रसिद्धी आणि अफाट पैसा मिळू लागला, त्याच भाविनकांची अव्हेलना करण्याचा प्रताप मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागल्याने तसेच एका सामान्य बापाच्या चिमुकल्या मुलीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ झाल्याचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर सर्व भाविकांच्या सहनशीलतेचा अंत आता झाल्यामुळे आणि ह्या अमानवी घटना भविष्यात घडू नये ह्याकरिता तक्रार नोंदविण्यात आली असल्याचे तांडेल यांच्याकडून सांगण्यात आले.
तक्रार अर्जात समितीकडून चार मागण्याकरणात आल्या ज्यामध्ये प्राख्याने ज्या सामान्य बापाच्या लेकरूला अमानुष रित्या मंडळाच्या कार्यकर्त्याने वागणूक देण्यात आली होती अशा त्या कार्यकर्त्याला अथवा हा व्यक्ती पोलिस दलाचा अधिकारी अथवा कोणा बड्या उद्योगपतीचा खाजगी सुरक्षा रक्षक असल्यास अशा इस्मानांना अटक करून फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच विसर्जन प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईमुळे बाप्पांचे विसर्जन चंद्र ग्रहणात झाले असल्याकारणेने हिंदूं धर्मातील भक्तांचे भावना दुखावल्या असल्याने विसर्जन प्रक्रियेची चौकशी करून मंडळाच्या कार्यकाळी मंडळातील व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. वर्षानुवर्षे विसर्जन सोहळा हा मुंबईतला कोळी बांधव करत आलेला आहे आणि यावर्षी पहिल्यांदाच कोळी बांधवांना डावलून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विसर्जन घडवून आणण्याचा प्रयत्न अपयश झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. विसर्जन चंद्र ग्रहणात करणे हा फक्त बाप्पांचा अपमान नसून तो समस्त कोळी समुद्राचा आणि लाखी हिंदू भाविकांचा सुद्धा अपमान असल्याने हिंदु धार्मिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असल्याने घडलेल्या प्रकारची सखोल चौकशी करून दोषी गुन्हेगारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी राज्याचे गृह मंत्र्यांना करण्यात आली असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तक्रार अर्जात प्रामुख्याने लालबागच्या राज्याचे दर्शन प्रक्रियेत तातडीने बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे ज्यामध्ये दर्शनासाठी होणारी अफाट गर्दी आणि व्हीआयपी संस्कृतीला आटोक्यात आणण्याकरिता दर्शन प्रक्रियेत मध्ये बदल करून व्हीआयपी दर्शनासाठी फक्त एक दिवस देणे तसेच चेंगराचेंगरीचा प्रकार घडू नये म्हणून देखाव्याचे पंडाल बंधिस्त अवस्थेत न ठेवता ते मोकळ्या करण्यात यावे जेणेकरून सामान्य जनतेला बाप्पांचे दर्जन घेणे सोपे होईल आणि भविष्यात संभाव्य जीवितहानी टाळता येऊ शकेल.
ज्या समुदायाने बाप्पांची स्थापना लालबाग येथे केली आहे त्याच कोळी समुदायाला डावलण्याचे काम मंडळाकडून होत असून लालबागचा राजा आता एका बड्या भांडवलदारांचा मालकीचा गणपती होऊन गेला असल्याची धारणा होऊ लागली आहे. पुण्यात माणाचा गणपतीची संस्कृती शेकडो वर्षांपासून आजही प्रचलित आहे त्याच धर्तीवर लालबागच्या राज्याला सुद्धा हीच संस्कृती सुरू करण्यासाठी कोळी समुदायाला लालबागच्या राज्याचे विसर्जनाचा मान शाबूत करण्यात यावा तसेच एक दिवस आगरी-कोळी बांधवांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी मच्छिमार समितीने कडून करण्यात आली आहे.
बाप्पांवर कोणाची मालकी नसल्याचे स्पष्ट चित्र विसर्जनावेळी दिसून आले आहे. गणपती हा सर्वांचा आहे कोणा एका श्रीमंताच्या मालकीचा नाही. ज्या निरागस भक्तांकडे आयुष्यात काहीच नाही अश्याच भक्तांकडे बाप्पा खऱ्या अर्थाने येत असतो आणि हे लालबाग येथील मासळी विक्रेत्या कोळी महिलांनी सत्तर वर्षांपूर्वी सर्वांना दाखवून दिले आहे कारण आज लालबाग
गणेशोत्सव मंडळाकडे करोडीची संपती आल्यामुळे मंडळातील कार्यकर्त्यांना आज जो काही माज चढला आहे तोच माज उतरविण्यासाठीच जणू बाप्पांनी मंडळातील कार्यकर्त्यांकडून विसर्जन घडवून न आणता कोळीवाड्यातील कष्टकरी कोळी बांधवांच्या हस्ते त्यांनी विसर्जन घडवून आणले असून त्याच्या शक्तीपुढे कितीही अनंत हे शेठ होऊ शकत नाही हे काल निसर्गसृष्टीने दाखवून दिले असल्याची भावना तांडेल यांनी व्यक्त केल्या.
देवेंद्र दामोदर तांडेल
अध्यक्ष - अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती