'राजीनामा घेणं पहिला टप्पा, रुपाली चाकणकरांवर गुन्हा दाखल करा', अंजली दमानिया यांची मागणी

Anjali Damania On Rupali Chakankar : सध्या महाराष्ट्रात कॅप्टन अशोक खरात (Ashok Kharat) हे प्रकरण खूप गाजत असून या प्रकरणी वादात अडकलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी शुक्रवारी रात्री महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुपाली चाकणकर यांनी तात्काळ राजीनामा देण्याचे निर्देश दिल्यावर रुपाली चाकणकर यांनी देवगिरी बंगल्यावर जाऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांची भेट घेतली होती. तसेच त्यांना अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी रुपाली चाकरणकरांचा राजीनामा हा पहिला टप्पा असून रुपाली चाकणकरांवर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी शनिवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन रुपाली चाकणकरांवर हल्लाबोल केला. त्या म्हणाल्या की, 'महिला आयोगाच्या अध्यक्ष या महिलांना आधार न देता खरात सारख्या व्यक्तीला आधार देतात. माझ्याकडे २-३ महिलांनी तक्रार केली त्यात त्यांनी म्हंटले महिला आयोगाने काहीच कारवाई केली नाही. मुख्यमंत्र्याचे मी आभार मानते त्यांनी हे पाऊल उचललं. मात्र आता माझी त्यांना विनंती आहे की याच्यापुढे राजकारण आणि महिला आयोगाला लांबच ठेवा. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या आयएसएस ऑफिसर किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्यात यावी. रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा होणं हा तर पहिला टप्पा आहे, मी मागणी करते की त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे'.
अंजली दमानिया पुढे म्हणाल्या की, 'उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून महिलांच्या प्रश्नांसंबंधित तोडगा निघावा अशा अपेक्षा आहेत, मात्र त्या पदावर आल्यापासून या संदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली पाहण्यात आली नाही. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण समोर येऊन तीन दिवस झाले मात्र त्यांनी या संदर्भात कोणतंही पाऊल उचललं नाही. या प्रकरणी रुपाली चाकरणकरांवर तातडीने कारवाई करणं अपेक्षित होतं. चाकणकर यांनी काल सुनेत्रा पवार यांना राजीनामा देताना फोटो बाहेर आला. त्यात सुनेत्रा पवार यांचा चेहरा गंभीर होता पण रुपाली चाकणकर या मॉडेलिंगसाठी उभ्या आहेत असं दिसत होतं'.