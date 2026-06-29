/अर्थ खातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे येणार? जय पवार यांचे लक्षवेधी वक्तव्य; महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात मोठ्या फेरबदलाचे संकेत?

Jay Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आशतच. राष्ट्रवादीचे नेते जय पवार यांच्या वक्तव्याने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. अर्थ खातं पुन्हा राष्ट्रवादीकडे येणार असल्याचे संकेत जय पवार यांनी दिले आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बारामतीत स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या सहवासातील आजी-माजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचा कृतज्ञता स्नेहमेळावा पार पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते तथा अजित पवारांचे धाकटे सुपूत्र जय पवार हे बारामतीत पंचायत समितीमध्ये बोलत होते. यावेळी त्यांनी एक लक्षवेधी वक्तव्य केले आहे.
अनेक जण म्हणतात की बारामतीचा विकास अजित दादा होते तसा होत नाही अर्थ खत आपल्याकडे नाही मात्र दिवंगत अजित पवार हे आपल्या सोडून गेल्यानंतर अर्थसंकल्प जाहीर करणे महत्वाचे होते. त्या क्षणाला मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलं की अर्थ खाते त्यांच्याकडे घेतले उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून लवकरच ते खाते आपल्याकडे येईल आणि बारामतीचा विकास काम करण्याचे अजित पवारांचे स्वप्न पूर्ण करुयात असे जय पवार म्हणाले.
28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. अजित हे पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. यासह अनेक खात्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. अत्यंत महत्वाचे अर्थ खाते देखील अजित पवार यांच्याकडेच होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्र पवार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री बनल्या. अर्थखात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवलेली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पही सादर केला होता. त्यानंतर हे खात राष्ट्रवादीकडे देण्यात येण्याची शक्यता होती. मात्र, अद्यापही अर्थखात राष्ट्रवादीला परत मिळण्याबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. अशातच जय पवार यांनी अर्थ खाते लवकरच आपल्याकडे येणार असं म्हणत सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या प्रयत्न केला आहे. तसेच अप्रत्यक्षपणे त्यांनी पुन्हा एकदा अर्थ खात्याची मागणी केल्याचे दिसत आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार काही दिवसांपूर्वी दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते. अर्थ खात्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती समोर आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजी – माजी आमदारांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत पक्षाच्या वाटचाली बद्दल आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकांबद्दल चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी अर्थ खाते राष्ट्रवादीला मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केली होती. अजित पवार असताना अर्थखाते त्यांच्याकडे होते. या न्यायाने हे खाते राष्ट्रवादीला मिळावे अशी राष्ट्रवादीची अपेक्षा होती. मात्र, वारंवार मागणी करून सुद्धा भाजपकडून अर्थ खाते दिले जात नसल्याने सुनेत्रा पवार यांनी या बैठकीत नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.