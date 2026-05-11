'माझे आणि अशोक खरातचे आर्थिक संबंध...', SIT च्या 45 प्रश्नांना रुपाली चाकणकरांनी काय दिली उत्तरं?

Rupali Chakankar On SIT Inquiry Ashok Kharat Case : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात SIT च्या पथकाने राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची तब्बल सहा तास चौकशी केली. नाशिकमधील महाराष्ट्र पोलीस अॅकडमी येथे एसआयटी कार्यालयात रविवारी ही चौकशी झाली. अशोक खरात प्रकरणामुळे रुपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एवढंच नाहीतर महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरूनही त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. आता एसआयटी चौकशीमुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुतेंनी स्वत: रुपाली चाकणकरांची चौकशी केली. यावेळी त्यांना तब्बल 45 प्रश्न विचारण्यात आली. या प्रश्नांना रुपाली चाकणकरांची काय उत्तर दिली याबद्दल सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
हे 45 प्रश्न चाकणकरांना विचारण्यात आले!
रूपाली चाकणकर यांची भोंदू खरात याच्याशी कधी ओळख झाली?
शिवनिका संस्थानवर त्यांनी किती वर्षे विश्वस्त म्हणून काम पाहिले?
संस्थानच्या आर्थिक व्यवहारांची त्यांना किती माहिती आहे?
खरातला भेटण्यासाठी कोणकोणते राजकीय नेते आले?
त्यांनी कोणत्या स्वरूपाच्या पूजाविधी केल्या?
चाकणकर यांचे खरातसोबतचे व्हायरल झालेले फोटो-व्हिडीओ कधीचे?
त्या करीत असलेल्या पूजाविधी कोणत्या?
त्या पूजाविधी कशासाठी केल्या?
खरातच्या आर्थिक व्यवहारांशी त्यांचा काय संबंध?
खरातच्या प्रकरणात चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा गैरवापर केला का?
रुपाली चाकणकर यांनी काय दिलं उत्तरं?
SIT च्या चौकशीदरम्यानच्या प्रश्नांना उत्तर देताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्यात की, माझे कुटुंब वारकरी संप्रदायाचे आहे. मी अशोक खरात आणि त्याच्या पत्नीला आध्यात्मिक श्रद्धेपोटी गुरू मानले होते. तर माझे आणि अशोक खरातचे आर्थिक संबंध नसून खरातकडे जाण्यासाठी मी कुणालाही आग्रह केला नाही. तसंच अशोक खरात याची दुसरी बाजू मला माहीत नव्हती, असा दावाही रुपाली चाकणकरांनी चौकशी दरम्यान केला आहे.