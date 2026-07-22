बाळूमामांच्या देवस्थानात ६० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार? राज्यभरात खळबळ

प्रताप नाईक, कोल्हापूर : महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूरच्या संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटी 75 लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झालाय. या घटनेमुळे राज्यभरातल्या बाळुमामाच्या भक्तांमध्ये खळबळ उडालीय. या प्रकरणी तत्कालीन पदाधिकारी, विश्वस्तांसह संबंधितांवर भुदरगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय.. आर्थिक गुन्हे शाखा यासंदर्भात कसून तपास करत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या भुदरगड तालुक्यातल्या आदमापुरातलं संत सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान हे लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान.. या बाळूमामा देवस्थान समितीत तब्बल 60 कोटी 75 लाख 28 हजार 60 रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची बाब चौकशी अहवालातून समोर आलीय. देवस्थान शाखेचे निरीक्षक राजेंद्र गडकरींनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भुदरगड पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केलाय. देवस्थानाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये बनावट कागदपत्रं तयार करून दस्तऐवजांमध्ये फेरफार केला आणि देवस्थानाची फसवणूक केल्याचा आरोप फिर्यादीत केलाय. या प्रकरणात तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी तथा तत्कालीन कार्याध्यक्ष रागिणी झुंबरलाल खडके, तत्कालीन सचिव रावसाहेब कोणकेरी यांच्यासह देवस्थानाशी संबंधित इतर विश्वस्त, व्यापारी, कंत्राटदार आणि मध्यस्थ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे देवस्थानाशी संबंधित वर्तुळात मोठी खळबळ उडालीय.
संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी तर प्रकरणात सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान समितीच्या संपूर्ण विश्वस्त मंडळाच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाची कोल्हापूर आर्थिक गुन्हे विभाग सखोल चौकशी करत आहे. या प्रकरणात आणखी कुणाचा समावेश आहे, देवाच्या दारात कोणी आणि कसा भ्रष्टाचार केला ? याची कसून चौकशी व्हावी, अशी मागणी होतेय.
देवाच्या नावानं मिळालेल्या पैशावर आडवा हात मारणा-यांचं सध्या चांगभलं सुरू आहे. लाखो भाविकांच्या श्रद्धेशी निगडित असलेल्या या धार्मिक संस्थांमधल्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि विश्वस्तांच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय.