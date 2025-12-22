जेजुरीत गडावरील आगीसंदर्भात खळबळजनक खुलासा; 8 महिन्यांआधीच केली तक्रार पण...'

Jejuri Fire: अखंड महाराष्ट्राचा कुलदैवत असणाऱ्या खंडेरायाच्या जेजुरीत रविवारी दुपारी 3 च्या सुमाराला भंडाऱ्याचा भडका उडाला. या घटनेत तब्बल नवनिर्वाचित दोन नगरसेवकांसह 16 जण भाजले आहेत.पुन्हा एकदा भेसळी युक्त भंडाऱ्याचा प्रश्न जेजुरी मध्ये ऐरणीवर आलाय. ही आग नेमकी कशामुळे लागली? यासाठी कोण कारणीभूत? यानंतर काय प्रश्न उपस्थित झाले? सविस्तर जाणून घेऊया.
जेजुरी नगर परिषदेची मतमोजणी पार पडली यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने जेजुरी परिषदेवरून निर्विवाद सत्ता मिळवली. यानंतर विजयाचा जल्लोष सुरू असतानाच जेजुरी गडाच्या पहिल्या पायरीजवळ खंडेरायाच्या चरणी भंडाऱ्याची उधळण केली जात असताना अचानक आगीचा भला मोठा भडका उडाला. यात एक-दोन नव्हे तर तब्बल 16 जण भाजले गेले. या आधीच नेमकं कारण हे जरी अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी जेजुरीतील भेसळयुक्त भंडाऱ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय.
गेल्या आठ महिन्यांआधीच मार्तंड देव संस्थांचे माजी विश्वस्त शिवराज झगडे यांनी यासंदर्भातील आवाज उठवला होता. जेजुरीत उधळल्या जाणाऱ्या भंडाऱ्यात होत असलेल्या भेसळीमुळे भावीकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याचा आरोप करीत या भंडाऱ्यात होणारी भेसळ रोखावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.याबाबतचे एक निवेदन त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना दिले होत. मात्र त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही.
जेजुरीचा खंडेराया अखंड महाराष्ट्राचे कुलदैवत आहे. मोठ्या भक्ती भावना महाराष्ट्रातून लाखोच्या संख्येने भाविक जेजुरी तेच असतात येळकोट येळकोट जय मल्हार म्हणत या ठिकाणी भंडार खोबऱ्याची उधळण केली जाते. जेजुरीत येणाऱ्या भंडाऱ्यात भंडारा निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडून भेसळ केली जात असावी अशी शक्यताही वर्तवली जातेय.
मात्र हा भंडारा नक्की कोठून येतो हे निश्चित नाही. व्यापारी ही यावरी बोलायला तयार नाहीत. ही दुर्घटना जर भेसळयुक्त भंडाऱ्यामुळेच झाली असेल तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने याची तपासणी करावी शासन या भेसळयुक्त भंडाऱ्यावर जी कारवाई करेल त्याला श्री मार्तंड देवस्थान पाठबळ देईल असेही मुख्य विश्वस्त मंगेश घोणे यांनी म्हटलय.
याच घटनेवरून बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. जेजुरी गडाच्या पायथ्याशी मतमोजणीनंतरच्या जल्लोषात भेसळयुक्त भंडारा उधळल्याने भडका उडून झालेल्या दुर्घटनेत काही जण गंभीररित्या भाजल्याची घटना घडली. यामध्ये विजयी उमेदवारांचाही समावेश आहे. ही घटना अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी आहे. या घटनेच्या संदर्भात मी सविस्तर माहिती घेतली असून प्रशासनाच्या सातत्याने संपर्कात असल्याचे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय.
दरम्यान जेजुरीत बऱ्याच ठिकाणी भेसळयुक्त भंडारा विकला जात असल्याच्या तक्रारी यापुर्वीच स्थानिकांनी शासनाकडे केल्या होत्या. परंतु त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेत जखमी असणारे सर्वजण लवकरात लवकर बरे होऊन घरी परत यावे, अशी सदीच्छा व्यक्त केली जातेय. तसेच शासनाने या घटनेची तातडीने चौकशी करुन या घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली जातेय.