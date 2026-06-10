पुण्यात सहकारनगरातील बिकानेर चौकात गोळीबार; दोन हत्याकांडांमुळे ठाणे हादरले!

Pune Crime : पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराचा थरार पहायला मिळाला आहे. पुण्यातील सहकारनगरातील बिकानेर चौकात गोळीबार झाला आहे. यात एक जण जखमी झाला आहे. गोळीबाराच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. पुण्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर, दोन हत्याकांडांमुळे ठाणे हादरले आहे.
धनकवडीतील गोळीबाराची घटना ताजी असतानाच शहरात पुन्हा एकदा गोळीबार झाल्याने खळबळ उडाली आहे. सहकारनगर परिसरातील शिंदे हायस्कूलजवळील बिकानेर चौकात शुक्रवारी (दि. 10) रात्री साडेनऊच्या सुमारास अज्ञात दोघांनी गोळीबार केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तळजाई परिसराच्या दिशेने दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी अचानक गोळीबार केला. या घटनेत एक व्यक्ती जखमी झाली असून, स्थानिक नागरिकांनी तत्परता दाखवत जखमीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले.
घटनेची माहिती मिळताच सहकारनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा व परिसराची पाहणी केली. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी आणि प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.धनकवडीतील गोळीबाराच्या घटनेमुळे निर्माण झालेली चिंता अद्याप कमी झालेली नसतानाच सहकारनगरातील या नव्या घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गोळीबारामागील नेमके कारण आणि आरोपींची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नसून, सहकारनगर पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
कोथरूड गोळीबार प्रकरणी फरार असलेला मुख्य आरोपी निलेश घायवळ आणि त्याचा भाऊ सचिन घायवळ एकमेकांच्या संपर्कात असल्याचे तपासात उघड झाले. दोघेही फरार असणाऱ्या काळात फेस टाईमद्वारे संवाद साधत होते. पोलीस तपासात ही माहिती उघड झालीय. निलेश गायवळ स्वतःचा माग काढता येऊ नये म्हणून एका कामगाराचे एटीएम कार्ड वापरत असल्याची माहिती मिळत आहे. सचिन घायवळकडून चार मोबाईल,एक लॅपटॉप आणि पाच पेन ड्राईव्ह जप्त करण्यात आले आहे. या सर्वांचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाने तीन दिवसाची पोलीस कोठडी दिली आहे.
ठाण्यातील चितळसर मानपाडा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत आज दुपारच्या सुमारास 19 वर्षीय तरुण साहिल दिलीप पांचाळ याच्यावर त्याच्याच काही मित्रांनी किरकोळ कारणावरून धारदार शस्त्राने वार करत त्याच्यावर हल्ला केला त्या घटनेत साहिलचा जागीच मृत्यू झाला असून तब्बल दोन तासातच चितळसर मानपाडा पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेत गुन्ह्याचा तपास उघडकीस आणला आहे ही घटना ताजी असतानाच सायंकाळचा सुमारास ठाण्यातील महत्त्वपूर्ण अशा मासुंदा तलाव तलाव परिसरात एका व्यक्तीला धारदार शस्त्राने वार करत दगडाने मारल्याची घटना समोर आली आहे या घटनेत देखील तो तरुण जागीच मृत्यू झाला असून नौपाडा पोलिसांच्या माध्यमातून घटनेचा तपास करण्यात येत आहे.