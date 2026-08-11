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पुण्यातल्या चर्चमधील डेंजर प्रकार, ब्रिटनवरुन आलेल्या व्यक्तीने...; महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्यानुसार पाहिला गुन्हा दाखल, हिंदू संघटना आक्रमक

30 जुलैपासून हा नवा कायदा राज्यात लागू झाला असून पहिल्या दोन आठव्यांच्या आतच याअंतर्गत पहिला गुन्हा दाखल झालाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:11 AM IST
पुण्यातल्या चर्चमधील डेंजर प्रकार, ब्रिटनवरुन आलेल्या व्यक्तीने...; महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्यानुसार पाहिला गुन्हा दाखल, हिंदू संघटना आक्रमक
Image Credit: कायदा लागू झाल्यानंतर दोन आठवड्यांत पहिला गुन्हा दाखल (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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