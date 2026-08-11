/पुण्यातल्या चर्चमधील डेंजर प्रकार, ब्रिटनवरुन आलेल्या व्यक्तीने...; महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायद्यानुसार पाहिला गुन्हा दाखल, हिंदू संघटना आक्रमक

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायदा नुकताच विधिमंडळात मंजूर झालाय. या कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आहे. ब्रिटनहून आलेल्या एका धर्मगुरूकडून पुण्यातील गुरुवार पेठेतील चर्चमध्ये प्रवचन देताना केलेल्या कृत्यामधून हा गुन्हा नोंदवला गेला आहे. या प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आणि पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर ब्रिटिश नागरिक असलेल्या या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
7 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या घटनेबाबत तक्रार दाखल झाली. 9 ऑगस्ट रोजी पुण्याच्या खडक पोलिस ठाण्यात ब्रिटिश नागरिकाविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आली. स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक कायदा, 2025 च्या कलम 23(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अंतर्गत हे पहिले प्रकरण असल्याचे सांगितले जाते. या कायद्यानुसार जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करणे गुन्हा आहे आणि 7 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) हा राज्यातील धर्मांतर-विरोधी (अँटी-कन्व्हर्जन) कायदा आहे. मार्च 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाने (विधानसभा व विधानपरिषद) हे विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी अधिकृत राजपत्रात (Gazette) प्रकाशित झाले आणि त्याच दिवसापासून राज्यात लागू झाले. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आत या प्रकरणामध्ये पुण्यात राज्यातील पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे.
बळजबरी, फसवणूक, आमिष दाखवून ज्यामध्ये पैसे, नोकरी, शिक्षण, लग्नाचे खोटे आश्वासनांसारख्या गोष्टींना रोखण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. याचबरोबर धमकी, दिशाभूल किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात रूपांतर करण्यास प्रतिबंध घालणे आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.
प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल तर किमान 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकारी यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर यासंदर्भातील सूचना जाहीर केली जाते. धर्मांतरानंतरही घोषणा आवश्यक करण्यात आली आहे. बेकायदा धर्मांतराअंतर्गत बळजबरी, फसवणूक, आमिष, जबरदस्ती, चुकीची माहिती किंवा लग्नाच्या नावाखाली केलेले धर्मांतर गुन्हा ठरणार आहे. पीडित व्यक्तीशिवाय त्याचे पालक, भावंडे किंवा इतर नातेवाईकही थेट तक्रार दाखल करू शकतात.
सामान्य प्रकरणात 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन, मानसिक आजारी, अनुसूचित जाती/जमातीच्या व्यक्तींच्या बाबतीत किंवा सामूहिक धर्मांतरात केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा आहे. या गुन्हाची पुरनावृत्ती केली म्हणजेच दुसऱ्यांदा व्यक्ती असं करताना आढळली तर 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 7 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. बेकायदा धर्मांतरासाठी केलेले लग्न न्यायालय रद्दबातल घोषित करू शकते. अशा लग्नातून जन्मलेल्या मुलास आईचा विवाहपूर्व धर्म लागू होतो, असंही या कायद्यात म्हटलं आहे.