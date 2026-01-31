English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले

सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री बनल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 31, 2026, 05:49 PM IST
Sunetra Pawar DCM Oath :  सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी लोकभवनच्या दरबार हॉलमध्ये सुनेत्रा पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मान्यवार उपस्थित होते. शपथविधीआधी आवश्यक काही औपचारिकता पूर्ण करण्यात आल्या. 

सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकमतानं निवड करण्यात आली. या निवडीचं पत्र घेऊन राष्ट्रवादीचे नेते वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेले. ते पत्र फडणवीसांना देण्यात आलं. या पत्रानंतर फडणवीसांनी राज्यपालांना सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसाठीचं शिफारसपत्र दिलं. शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांच्या एका वाक्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले. शपथ घेताना ईश्वरसाक्ष शपथ घेते असने न म्हणता सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवार यांच्या प्रमाणे गांभीर्यपूर्वक शपथ घेते असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या वाक्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभेच्छा...

महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवार जी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्वप्न पुढे नेतील. असी पोस्ट पंतप्रधन नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 

सुनेत्रा अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. लोकभवनाच्या दरबार हॉलमध्ये हा शपथविधी पार पडला. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा पवारांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राष्ट्रवादीतील बडे नेते आणि मंत्री उपस्थित होते. काल रात्रीच मुंबईत दाखल झालेल्या सुनेत्रा पवारांची दुपारी राष्ट्रवादीच्य़ा विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. त्या ठरावाचं पत्र राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सुनेत्रा पवारांच्या शिफारशीचं पत्र राज्यपालांना दिलं. संध्याकाळी 5 च्या सुमारास त्यांचा शपथविधी पार पडला.
 

