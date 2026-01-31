पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्याच वाक्यात संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले

Sunetra Pawar DCM Oath : सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी लोकभवनच्या दरबार हॉलमध्ये सुनेत्रा पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मान्यवार उपस्थित होते. शपथविधीआधी आवश्यक काही औपचारिकता पूर्ण करण्यात आल्या.
सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकमतानं निवड करण्यात आली. या निवडीचं पत्र घेऊन राष्ट्रवादीचे नेते वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गेले. ते पत्र फडणवीसांना देण्यात आलं. या पत्रानंतर फडणवीसांनी राज्यपालांना सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीसाठीचं शिफारसपत्र दिलं. शपथ घेताना सुनेत्रा पवार यांच्या एका वाक्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले. शपथ घेताना ईश्वरसाक्ष शपथ घेते असने न म्हणता सुनेत्रा पवार यांनी अजित पवार यांच्या प्रमाणे गांभीर्यपूर्वक शपथ घेते असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या वाक्याने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले.
महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवार जी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्वप्न पुढे नेतील. असी पोस्ट पंतप्रधन नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
