नवी मुंबई विमानतळ हाय-स्पीड कॉरिडॉरवर पहिला भयानक अपघात! तीन वाहनांची एकमेकांना धडक

Navi Mumbai Airport Road Accident : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उदघाटन झाले. यामुळे परिसरात वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. नवी मुंबई विमानतळ मार्गावर पहिला भयानक अपघात झाला आहे. तीन वाहनांनी एकमेकांना धडक दिली आहे. उलवे-पनवेल सर्व्हिस रोडवर हा अपघात झाला. वेगाने जाणाऱ्या तीन कार एकमेकांवर आदळल्या. सुदैवाने, कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही, जरी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.
प्राथमिक माहितीनुसार, पनवेल शहराकडून विमानतळाकडे जाणारी एक कार विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या टेम्पोला धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की अपघाताचा आवाज परिसरात ऐकू येत होता. काही क्षणातच, पहिल्या वाहनाच्या मागे असलेली दुसरी कार अपघातस्थळी धडकली, ज्यामुळे तीन वाहने एकमेकांवर आदळली. उलवे-पनवेल सेवा रस्त्यावर वेगाने जाणाऱ्या तीन कार एकमेकांवर आदळल्या. सुदैवाने, कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही, जरी वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.
प्राथमिक माहितीनुसार, पनवेल शहराकडून विमानतळाकडे जाणारी एक कार विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या टेम्पोला धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की अपघाताचा आवाज परिसरात ऐकू येत होता. काही क्षणातच, पहिल्या वाहनाच्या मागे असलेली दुसरी कार अपघातस्थळी धडकली, ज्यामुळे तीन वाहने एकमेकांवर आदळली. सूचना मिळताच, पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. वाहतूक पोलिसांनी ढिगारा बाजूला केला आणि वाहतूक पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक पोलिस ठाण्यात या घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात अतिवेग आणि निष्काळजीपणा हे अपघाताचे मुख्य कारण असल्याचे दिसून आले आहे.
नव्याने बांधलेल्या एनएमआयए रस्त्यावर हा पहिलाच अपघात असल्याने, रस्ता सुरक्षा आणि वेग व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या मार्गावर विमानतळ प्रकल्पाशी संबंधित जड वाहने आणि बांधकाम साहित्याची वारंवार वाहतूक होते. पोलिसांनी वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि सुरक्षित वाहन चालविण्याचा वेग राखण्याचे आवाहन केले आहे. या घटनेमुळे पनवेल ते येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या हाय-स्पीड कॉरिडॉरवर दक्षता आणि सुरक्षा उपाययोजना वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.