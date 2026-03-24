अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी पहिला गुन्हा दाखल, पण महाराष्ट्रात नाही, मग कुठे?

FIR in Ajit Pawar Plane Crash Case: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटने प्रकरणी रोहित पवार सातत्याने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांनी मरिन ड्राईव्ह आणि बारामती पोलीस स्टेशन गाठून त्यांनी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. पण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता. पण आता अखेर अजित पवार विमान दुर्घटनेप्रकरणी पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा महाराष्ट्रात नाही तर कर्नाटकात दाखल झाला आहे.
अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी कर्नाटकात झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 61, 103, 105, 106, 125, 238, 336 (2) प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रक्रियेनुसार झिरो FIR संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवला जातो. रोहित पवारांच्या तक्रारीवर कर्नाटक पोलिसांकडून गुन्हा दाखल झाला आहे.
एफआयआरमध्ये अजित पवार यांचा अपघात घडवून आणण्यासाठी षडयंत्र तर नव्हतं? अशी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. नियमांचे पद्धतिशीरपणे उल्लंघन आणि रेकॉर्ड जाणीवपुरक नष्ट कारणासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा यात दावा करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रोहित पवारांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की, "अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत महाराष्ट्रात FIR दाखल होऊन त्यांना न्याय मिळू शकला नसला तरी काल (सोमवार, दि. 23 मार्च) कर्नाटकमधील पोलीस ठाण्यात झिरो नंबरने FIR दाखल करुन तो महाराष्ट्र पोलिसांकडं वर्ग करण्यात आला, याबाबत कर्नाटक पोलिसांचे आभार. आता महाराष्ट्र पोलिसांची जबाबदारी वाढली असून या FIR चा तपास कशा पद्धतीने होतो याकडं आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवू".
अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत महाराष्ट्रात FIR दाखल होऊन त्यांना न्याय मिळू शकला नसला तरी काल (सोमवार, दि. २३ मार्च) कर्नाटकमधील पोलीस ठाण्यात झिरो नंबरने FIR दाखल करुन तो महाराष्ट्र पोलिसांकडं वर्ग करण्यात आला, याबाबत कर्नाटक पोलिसांचे आभार. आता महाराष्ट्र पोलिसांची जबाबदारी… pic.twitter.com/Ne9Ednjd5k
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 24, 2026
हा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनेच झाला पाहिजे आणि अजितदादांच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या मग भले ती कितीही मोठी शक्ती असली तरी त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी शेवटपर्यंत लढू आणि जिंकू! महाराष्ट्र_धर्माने आम्हाला लढायला शिकवलं असून या शिकवणुकीप्रमाणे काम करत राहू असंही त्यांनी म्हटलं आहे.