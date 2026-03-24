English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी पहिला गुन्हा दाखल, पण महाराष्ट्रात नाही, मग कुठे?

FIR in Ajit Pawar Plane Crash Case: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी पहिला एफआयआर दाखल झाला आहे. रोहित पवारांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण हा गुन्हा महाराष्ट्रात दाखल झालेला नाही   

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 09:00 PM IST
FIR in Ajit Pawar Plane Crash Case: अजित पवारांच्या विमान दुर्घटने प्रकरणी रोहित पवार सातत्याने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आहेत. त्यांनी मरिन ड्राईव्ह आणि बारामती पोलीस स्टेशन गाठून त्यांनी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. पण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता. पण आता अखेर अजित पवार विमान दुर्घटनेप्रकरणी पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा महाराष्ट्रात नाही तर कर्नाटकात दाखल झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी कर्नाटकात झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता कलम 61, 103, 105, 106, 125, 238, 336 (2) प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रक्रियेनुसार झिरो FIR संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवला जातो. रोहित पवारांच्या तक्रारीवर कर्नाटक पोलिसांकडून गुन्हा दाखल झाला आहे. 

एफआयआरमध्ये अजित पवार यांचा अपघात घडवून आणण्यासाठी षडयंत्र तर नव्हतं? अशी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. नियमांचे पद्धतिशीरपणे उल्लंघन आणि रेकॉर्ड जाणीवपुरक नष्ट कारणासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा यात दावा करण्यात आला आहे.  

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रोहित पवारांची पोस्ट

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रोहित पवारांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की, "अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत महाराष्ट्रात FIR दाखल होऊन त्यांना न्याय मिळू शकला नसला तरी काल (सोमवार, दि. 23 मार्च) कर्नाटकमधील पोलीस ठाण्यात झिरो नंबरने FIR दाखल करुन तो महाराष्ट्र पोलिसांकडं वर्ग करण्यात आला, याबाबत कर्नाटक पोलिसांचे आभार. आता महाराष्ट्र पोलिसांची जबाबदारी वाढली असून या FIR चा तपास कशा पद्धतीने होतो याकडं आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवू".

हा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनेच झाला पाहिजे आणि अजितदादांच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या मग भले ती कितीही मोठी शक्ती असली तरी त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी शेवटपर्यंत लढू आणि जिंकू! महाराष्ट्र_धर्माने आम्हाला लढायला शिकवलं असून या शिकवणुकीप्रमाणे काम करत राहू असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Plane CrashRohit Pawar

