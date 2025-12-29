ठाण्यातील सांभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर! मनसेने 24 इच्छुकांना एबी फॉर्म दिले

Thane Municipal Election 2026 : मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या अधिकृत युतीची घोषणा झाली आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगरात ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आहेत. ठाण्यात मनसेची सांभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. अधिकृत यादी नसली तरी ठाण्यात मनसेने 24 इच्छुकांना एबी फॉर्म दिले आहते. हे सर्व मनसेचे सांभाव्य उमेदवार आहेत.
ठाण्यात महाविकास आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या जागावाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप ठरलेला नाही. मनसे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयातून रविवारी रात्री उशिरा 24 इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप केले आहे. मनसेचे ठाणे पालघर जिल्हा सचिव नैनेश पाटणकर यांच्याकडून उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले. ठाण्यात मनसेने यंदा उमेदवारी देताना नव्या-जुन्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. मनसे ठाणे शहराध्यक्ष रवींद्र मोरे यांना संधी देण्यात आल आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांच्या पत्नी स्वप्नाली खामकर-पाचंगे यांना प्रभाग क्रमांक सात येथील वर्तकनगर परिसरातून रिंगणात उतरवण्यात आले आहे.
रवींद्र मोरे - प्रभाग क्रमांक २,
निलेश चव्हाण- प्रभाग क्रमांक ३
पुष्कर विचारे - प्रभाग क्रमांक ५ ,
स्वप्नाली खामकर-पाचंगे - प्रभाग क्रमांक ७,
सचिन कुरेल- प्रभाग क्रमांक ८,
रश्मी सावंत प्रभाग क्रमांक - १६,
सविता मनोहर चव्हाण - प्रभाग क्रमांक २० ,
संगीता जोशी- प्रभाग क्रमांक २१,
दरम्यान, ठाणे महापालिकेसाठी महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरल्याची सूत्रांची माहिती आहे. कळवा-मुंब्रा परिसरात शरद पवारांची राष्ट्रवादी पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार आहे. तर ठाणे शहरात शिवसेना UBT आणि मनसे एकत्र लढणार आहे. मात्र काँग्रेसला फक्त पाच जागांवर समाधान मानावं लागणारेय. उत्तर भारतीय मतदारांचा प्रभाव लक्षात घेता, मनसेतील काही उमेदवार राष्ट्रवादी SP पक्षाकडून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून ‘तुतारी’ चिन्हावर निवडणूक लढवणार, अशी खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.