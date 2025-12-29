मुंबईत मनसेची संभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर! मनसेने AB फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांच्या नावांची संपूर्ण लिस्ट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईत मनसेची संभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. मनसे AB फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांच्या नावांची संपूर्ण लिस्ट. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 29, 2025, 06:22 PM IST
BMC Election 2026 MNS List : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती झाली आहे. शिवसेना आणि मनसे मुंबई महापालिका निवडणुक एकत्र लढत आहेत. बंडखोरी टाळण्यासाठी ठाकरे बंधूनी उमेदवारांना डायरेक्ट एबी फॉर्म देण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना UBTकडून 40 जणांना एबी फॉर्मचे वाटप केल्यानंतर मुंबईत मनसेची संभाव्य उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. मनसेकडून आतापर्यंत 15 जणांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मनसेने 15 जणांना एबी फॉर्म दिले आहेत. 

मुंबई मनपासाठी उद्धव ठाकरेंचे शिलेदार ठरले आहेत. शिवसेना UBT कडून 40 जणांना एबी फॉर्मचे वाटप करण्यात आले. सुनील प्रभूंचा मुलगा अंकित प्रभूसह सुप्रदा फातर्फेकरांना संधी देण्यात आलीय...ठाकरेंच्या पक्षाने यावेळी नवीन चेह-यांसह काही माजी नगरसेवकांनाही संधी दिली आहे.

मनसेने 15 उमेदवारांना  AB फॉर्म दिले 

१) वार्ड १९२ - यशवंत किल्लेदार 
२) वार्ड १८३ - पारूबाई कटके 
३) वॉर्ड ८४ - रूपाली दळवी
४) वॉर्ड १०६ - सत्यवान दळवी
५) वॉर्ड ६८ - संदेश देसाई
६) वार्ड २१-  सोनाली देव मिश्रा
७) वॉर्ड ११ - कविता बागुल माने
८) वॉर्ड १५० - सविता माऊली थोरवे
९) वॉर्ड १५२ - सुधांशू दुनबाळे
१०) वॉर्ड ८१ - शबनम शेख
११) वॉर्ड १३३ - भाग्यश्री अविनाश जाधव
१२) वॉर्ड १२९ - विजया गीते
१३) वॉर्ड १८ - सदिच्छा मोरे
१४) वॉर्ड ११० - हरिनाक्षी मोहन चिराथ
१५) वॉर्ड २७ - आशा विष्णू चांदर

