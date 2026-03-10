English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • इराण इस्त्रालय युद्धाचा पहिला मोठा झटका भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला; हॉटेल पाठोपाठ लग्न कार्याचे हॉल बंद होणार?

ठाण्यातील 70 टक्के हॉटेल आणि लग्न कार्यालयांचे हॉल बंद होण्याची शक्यता आहे. इराण इस्त्रालय युद्धाचा पहिला झटका भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 10, 2026, 11:02 PM IST
Iran Israel War : इराण इस्त्रालय युद्धाचा पहिला झटका भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे.  इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम हॉटेल व्यावसायावर झाला आहे. पुणे, नाशिक, मुंबईत दोन ते चार दिवस टीकेल एवढाचा गॅसचा साठा आहे, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास हॉटेल बंद होण्याची शक्यता आहेत.ठाण्यातील 70 टक्के हॉटेल आणि, लग्न कार्यकांचे हॉल बंद होण्याची शक्यता आहे.  नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनने पेट्रोलियम मंत्र्यांना पत्र लिहित पुरवठा सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसंच गॅसची साठेबाजी करू नये म्हणून सरकारनंही काही नवे नियम लागू केले आहेत.

ठाण्यातील 70 टक्के हॉटेल आणि लग्न कार्यालयांचे हॉल बंद होणार?

अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाची फटका भारतातल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी बसला आहे.  बंगळुरुतली हॉटेल्स बंद ठेवली जाणार आहेत. हॉटेल असोसिएशनं या संदर्भात नोटीस जारी केली आहे. व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद ठेवली आहेत. ठाण्यात उद्या हॉटेल मालकांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. वर्तकनगरमधील कल्पवृक्ष हॉटेलमध्ये बैठक पार पडणार आहे.  'LPG गॅसच्या तुटवड्यावर तोडगा न निघाल्यास  '70 % हॉटेल आणि लग्न कार्यालयांचे हॉल रविवारपर्यंत बंद होणार.   सरकारने मार्ग काढावा याबाबत ठाण्यातील हॉटेल मालक चर्चा करणार. 

हे देखील वाचा....  संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला पाठवले 5,000 टन डिझेल; बांगलादेशची पुढच्या 6 महिन्यांची चिंता मिटली

मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरमधील हॉटेल व्यावसायिकांवर परिणाम 

गॅस पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण झाल्यानं राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना देखील मोठा फटका बसतोय.  मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरमधील हॉटेल व्यावसायिकांवर परिणाम होतोय. पुण्यात दुपारनंतर हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ हॉटेल व्यावसायिकांवर आलीय. नाशिकच्या एका हॉटेलमध्ये दिवसाला दोन ते तीन सिलेंडर लागतात मात्र सिलेंडरचा पुरवठा होऊ शकला नसल्याने दोन दिवस पुरेल इतका साठा आहे. मात्र त्यानंतर हा साठा उपलब्ध होणार नसल्याने हॉटेल व्यवसाय बंद करण्याची वेळ हॉटेल व्यवसायिकांवर आलेली आहे.

मुंबईतही गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत

मुंबईतही गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. आगामी काही दिवसात असाच तुटवडा जाणवल्यास मुंबईतील हॉटेल्सवर
त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत गॅस शिल्लक आहे तोपर्यंत हॉटेल्स सुरू राहतील मात्र, गॅस न मिळाल्यास हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ व्यावसायिकांवर येऊ शकते.

युद्धाची झळ आता पुण्यातील MPSC च्या विद्यार्थ्यांना 

आखाती युद्धाची झळ आता पुण्यातील mpsc परीक्षार्थींनाही बसू लागली आहे. कारण व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने खानावळ चालणार तरी कशी? असा प्रश्न मेसवाल्यांना पडू लागलाय. तुमची सोय बघा, असे निरोप द्यायला सुरू केली. त्यामुळे जर समजा उद्या मेस बंद झाल्यातर जेवायचं कुठे? असा प्रश्न या मुलांना सतावू लागला.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

