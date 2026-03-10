इराण इस्त्रालय युद्धाचा पहिला मोठा झटका भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला; हॉटेल पाठोपाठ लग्न कार्याचे हॉल बंद होणार?

Iran Israel War : इराण इस्त्रालय युद्धाचा पहिला झटका भारताच्या हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम हॉटेल व्यावसायावर झाला आहे. पुणे, नाशिक, मुंबईत दोन ते चार दिवस टीकेल एवढाचा गॅसचा साठा आहे, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास हॉटेल बंद होण्याची शक्यता आहेत.ठाण्यातील 70 टक्के हॉटेल आणि, लग्न कार्यकांचे हॉल बंद होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशनने पेट्रोलियम मंत्र्यांना पत्र लिहित पुरवठा सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसंच गॅसची साठेबाजी करू नये म्हणून सरकारनंही काही नवे नियम लागू केले आहेत.
त्याचा परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत गॅस शिल्लक आहे तोपर्यंत हॉटेल्स सुरू राहतील मात्र, गॅस न मिळाल्यास हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ व्यावसायिकांवर येऊ शकते.
आखाती युद्धाची झळ आता पुण्यातील mpsc परीक्षार्थींनाही बसू लागली आहे. कारण व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने खानावळ चालणार तरी कशी? असा प्रश्न मेसवाल्यांना पडू लागलाय. तुमची सोय बघा, असे निरोप द्यायला सुरू केली. त्यामुळे जर समजा उद्या मेस बंद झाल्यातर जेवायचं कुठे? असा प्रश्न या मुलांना सतावू लागला.