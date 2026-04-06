ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो, हार्बर मार्गाला कनेक्टिव्हिटी, मुंबईत 2 नवीन मेट्रो मार्ग सुरु, लोकल ट्रेनच्या गर्दीला पर्याय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो धावली आहे. हार्बर मार्गाला मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे.   मुंबईत 2 नवीन मेट्रो मार्ग सुरु झाले आहेत. यामुळे  लोकल ट्रेनच्या गर्दीला पर्याय  मिळाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 6, 2026, 06:57 PM IST
Mumbai Metro Lines 9 And 2B :  मुंबईत 2 नवीन मेट्रो मार्ग सुरु झाले आहेत. मेट्रो लाईन 9 आणि मेट्रो 2बीच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकापर्ण झाले आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दोन्ही मेट्रो मार्गाचं उद्घाटन झाले. मेट्रो 2B चा पहिला टप्पा मंडाळे ते चेंबूर डायमंड गार्डन असा आहे. तर,  मेट्रो 9 चा पहिला टप्पा दहिसर पूर्व ते काशीगाव असा आहे. या 2 नव्या मेट्रो मार्गांमुळे मुंबईकरांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो जाळे  विस्तारले जात आहे. हे 2 नवीन मेट्रो मार्ग सुरु केल्यानंतर  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ८ एप्रिल 2026 पासून सुधारित आणि अधिक प्रवासी-अनुकूल वेळापत्रक जारी  केले आहे.या अंतर्गत मेट्रो लाईन 9 (दहिसर पूर्व – काशिगाव) आणि मेट्रो लाईन 2 बी (मंडाळे – डायमंड गार्डन, टप्पा 1) या नवीन मार्गिका प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू झाली असून हार्बर लाईन परिसरालाही मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे.

हे देखील वाचा... मुंबई ते सिंधुदुर्ग रो-रो बोट सेवा 35 दिवसात बंद का झाली? 7 ते 8 तासांत कोकणात जाण्याच्या स्वप्नाला ब्रेक 

तसेच, मेट्रो लाईन २ए आणि लाईन 7 या आता स्वतंत्रपणे चालवण्यात येणार असून, लाईन 7 ही लाईन 9 सोबत एकत्रितपणे (इंटिग्रेटेड कॉरिडॉर) चालणार आहे, ज्यामुळे अंधेरी पूर्व ते मीरा-भाईंदर (काशिगाव) दरम्यान थेट आणि अखंड प्रवास शक्य होणार आहे. हे सुधारित वेळापत्रक प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी, प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील मेट्रो विस्तार लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे.

मेट्रो लाईन २ए (पिवळी लाईन) अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व लाईन २ए आता स्वतंत्र मार्गिका म्हणून कार्यरत राहील. पहिली मेट्रो सकाळी सुमारे 5.50 - 5:55, शेवटची मेट्रो रात्री सुमारे 10:35 - 11:00, गर्दीच्या वेळेत दर 6 मिनिटांनी एक मेट्रो धावणार आहे. इतर वेळेत 8 ते 10 मिनिटे असा कालावधी असले. 

चेंबुर ते मानखुर्दपर्यंत धावणार मेट्रो

लाईन 9 सुरू झाल्यानंतर लाईन 7 आता विस्तारित स्वरूपात कार्यरत राहील. 19.79 km लांबीचा मार्ग आहे.  या एकत्रित मार्गिकेमुळे अंधेरी पूर्व ते काशिगाव दरम्यान थेट प्रवास शक्य होणार असून प्रवास अधिक जलद व सोयीस्कर होईल. मेट्रो लाईन २बी (टप्पा १) महाराष्ट्र नगर ते मंडाळे ते देशभक्त एन. जी. आचार्य उद्यान – डायमंड गार्डन, चेंबूरलाईन २बी (टप्पा १) मुळे हार्बर लाईन परिसराला मेट्रो जोडणी मिळाली आहे.  हा कॉरिडॉर चेंबूर आणि आसपासच्या भागांना अखंड मेट्रो सुविधा प्रदान करतो, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांसाठी नवीन प्रवास पर्याय उपलब्ध होतात. दहिसर स्थानकावरून प्रवासी लाईन २ए आणि लाईन ७/९ दरम्यान सहज बदल करू शकतात, त्यासाठी स्टेशनबाहेर जाण्याची आवश्यकता नाही.

 

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai Metro Lines 9 And 2BFirst metro in Thane districtHarbor Route ConnectivityAlternative to the congestion of timetable local trainsमुंंबई मेट्रो

इतर बातम्या

मुंबई ते सिंधुदुर्ग रो-रो बोट सेवा 35 दिवसात बंद का झाली? 7...

महाराष्ट्र बातम्या