फ्री WiFi देणारी महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका; मोबाईल रिचार्ज करायची गरज नाही; कुठेही फिरा फुकट इंटरनेट मिळणार

महाराष्ट्रातील एका महापालिकेत मोफत  WiFi सुविधा मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 4, 2025, 09:25 PM IST
Mira Bhayandar Free WiFi : मीरा-भाईंदर शहर भविष्यात डिजिटल शहर म्हणून ओळखले जाणार आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने "मीरा-भाईंदरला मोफत वायफाय शहर बनवले जाईल" अशी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. महानगरपालिका इमारतीत झालेल्या आढावा बैठकीत ही घोषणा केली. 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली, त्यांच्यासोबत एमबीएमसी आयुक्त राधा विनोद शर्मा आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मीरा रोड-भाईंदर हे देशातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. गेल्या तीन वर्षांत, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, शहरात 1,800 कोटींचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील उदयोन्मुख शहरांमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा देण्याची मोठी मोहीम सुरू झाली, असेही त्यांनी सांगितले. मीरा-भाईंदरला ज्ञान, माहिती आणि मनोरंजनाची मोफत उपलब्धता देणारी ही वाय-फाय तंत्रज्ञान "प्रगतीची एक नवीन लाट" आहे. त्यांनी असेही नमूद केले.  स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला. यामुळे राज्यातील दुर्गम भागांमध्ये उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पोहोचणार आहे. स्टारलिंकशी भागीदारी करणारं महाराष्ट्र हे भारतातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. 

