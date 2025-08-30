English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
4-5 तासांचा प्रवास अवघ्या दीड तासांत, विरारमधून सुरू होणार 'हा' महत्त्वाचा प्रकल्प, दोन अतिमहत्त्वाचे जिल्हे जोडणार

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर संदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 30, 2025, 07:18 AM IST
First Phase Of Rs 37k Cr Virar Alibaug Multimodal Corridor Approved by state government

Multimodal Corridor from Virar to Alibaug: विरारमार्गे थेट अलिबागला पोहोचता येणार आहे. राज्य सरकारने या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 22 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हुडकोकडून उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. इतंकच नव्हे तर ही मुंबई महानगरातील पहिल्या प्रवेश नियंत्रित विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेची उभारणी 'बांधा वापरा हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर उभारण्यास ही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांच्या आत या प्रकल्पाच्या 'बीओटी' तत्त्वावरील कामासाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

एमएसआरडीसीने 96.5 किमी लांबीच्या विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. तो वसईतील राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील नवघर येथून सुरू होईल. तर, पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील बळवली गावादरम्यान हा मार्ग असेल. या मार्गावर दोन्ही बाजूला प्रत्येकी 4 मार्गिका उभारल्या जाणार असून, मुंबई आणि दिल्ली एक्स्प्रेसवेचा काही भाग आणि हा महामार्ग एकत्रित जाणार आहे. या भागात रस्त्यावर प्रत्येकी एका दिशेच्या वाहतुकीसाठी 6 मार्गिकांचा रस्ता उभारला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरातील कोंडी कमी होईल. भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यावर 14,763 कोटींचे व्याज द्यावे लागणार आहे.

दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरून आलेल्या वाहनांना थेट जेएनपीएला पोहोचता येणार आहे. मात्र, या महामार्गातील मोरबे ते करंजाडे हा 21 किमी लांबीचा मार्ग विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉरसोबत एकत्र उभारला जाणार आहे. एमएसआरडीसी या 21 किमी मार्गाचे काम करणार आहे. मात्र, सध्या दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले.

FAQ

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका म्हणजे काय?

ही मुंबई महानगरातील पहिली प्रवेश नियंत्रित मार्गिका आहे, जी विरार ते अलिबाग या 96.5 किमी लांबीच्या मार्गावर उभारली जाणार आहे. हा रस्ता वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी डिझाइन केला आहे.

2) हा मार्ग कोठून कोठे जाणार आहे?

हा मार्ग वसईतील राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील नवघर येथून सुरू होईल आणि पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील बळवली गावापर्यंत असेल.

3) या मार्गिकेची लांबी आणि रचना कशी असेल?

या मार्गाची लांबी 96.5 किमी आहे. यात दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी 4 मार्गिका असतील, तर काही भागात दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेसोबत एकत्रितपणे प्रत्येक दिशेला 6 मार्गिकांचा रस्ता उभारला जाईल.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

virar alibaug multimodal corridorMultimodal Corridor from Virar to Alibaugvirar-alibaug corridor mapAlibaug Virar Corridor villagesविरार-अलिबाग रस्ता मार्ग

