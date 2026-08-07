/रमेश म्हात्रेला जामीन मिळाल्यानंतर मारहाण झालेल्या महिला डॉक्टरच्या वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) शास्त्रीनगर रुग्णालयात महिला डॉक्टर डॉ. सृष्टी बाविस्कर यांच्यावर झालेल्या मारहाणीप्रकरणी आरोपी आणि शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयानंतर प्रथमच डॉ. सृष्टी यांच्या वडिलांनी माध्यमांशी संवाद साधत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने कायद्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांना दिलासा दिला असून, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. डॉक्टरांवरील हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाहीत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी झी 24 तासशी बोलताना मांडली.
डॉ. सृष्टी यांच्या वडिलांनी सांगितले की, डॉक्टर हा समाजातील अत्यावश्यक घटक असून ते गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येक रुग्णावर समान निष्ठेने उपचार करतात. त्यामुळे डॉक्टरांवर होणारे हल्ले ही केवळ एका व्यक्तीवरील हिंसा नसून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरील आघात आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रशासन आणि समाजाने एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रुग्णालयात डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण मिळाल्यासच ते निर्भयपणे सेवा देऊ शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात पोलिसांनी वेळेवर हस्तक्षेप करून आवश्यक संरक्षण दिल्याबद्दल डॉ. सृष्टी यांच्या वडिलांनी पोलिसांचे आभार मानले. तसेच भविष्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई झाल्यास अशा घटनांमध्ये निश्चितच घट होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
रमेश म्हात्रे यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी रुग्णालयातील डॉक्टरांवर दबाव आणण्याऐवजी आरोग्य सुविधांच्या उभारणीसाठी काम करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. केडीएमसीच्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा आणि वाढता रुग्णभार ही मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अधिक डॉक्टरांची भरती, आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यास सर्वसामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाण्याची गरज भासणार नाही, असे ते म्हणाले. लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. सृष्टी यांच्या वडिलांनी सांगितले की, मारहाणीच्या घटनेनंतर आरोपी रमेश म्हात्रे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडून कोणताही संपर्क साधण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना घातलेल्या अटींचे त्यांनी स्वागत केले. जामीन मिळणे हा आरोपीचा कायदेशीर अधिकार असला, तरी न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा घटनांबाबत समाजात योग्य संदेश जाईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. सृष्टी पुन्हा शास्त्रीनगर रुग्णालयात रुजू होणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांच्या वडिलांनी संयत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, सध्या सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णालयातील वातावरण पूर्ववत होणे आणि डॉक्टरांना सुरक्षिततेची हमी मिळणे. परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर आणि मानसिक तणाव कमी झाल्यावर त्या पुन्हा आपल्या वैद्यकीय सेवेत रुजू होऊ शकतात. या संपूर्ण घटनेतून बाहेर पडण्यासाठी काही काळ लागेल, मात्र डॉक्टर म्हणून समाजसेवा करण्याची त्यांची भावना कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. डॉक्टरांवरील हल्ले थांबवण्यासाठी सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचा संदेश त्यांनी दिला.