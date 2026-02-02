English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरे बंधूंमध्ये पहिली अविश्वासाची ठिणगी? मनसे पदाधिका-यांच्या राज ठाकरेंकडे तक्रारी!

Thackeray Brothers: ठाकरे बंधूंच्या युतीत मुंबई महापालिकेच्या मतदानावरुन वादाची ठिणगी पडलीये.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 2, 2026, 06:10 PM IST
ठाकरे बंधू

Thackeray Brothers: मुंबई महापालिकेच्या निकालामुळं ठाकरे बंधूंमध्ये पहिली अविश्वासाची ठिणगी पडलीये. निवडणुकीत मनसे उमेदवारांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी मदत केली नसल्याचा आरोप मनसैनिकांनी केलाय. राज ठाकरेंसोबत झालेल्या बैठकीत पदाधिका-यांनी तक्रारीचा पाढाच वाचला. निवडणुकीत मनसेची मतं शिवेसेना UBTला मिळाली पण शिवसेना UBTची मतं मनसे उमेदवारांना मिळाली नसल्याचा आरोप मनसैनिकांनी केलाय. एवढंच नाहीतर मनसेविरोधात काही अपक्षांना रसद पुरवल्याचा आरोपही झालाय.

काय नेमकं प्रकरण?

ठाकरे बंधूंच्या युतीत मुंबई महापालिकेच्या मतदानावरुन वादाची ठिणगी पडलीये. मुंबई महापालिका निवडणुकीत मनसेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून अपेक्षित मदत न मिळाल्याचा आरोप मनसैनिकांनी केलाय. मनसेच्या पदाधिका-यांची वांद्रे एमआयजी क्लबमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत मनसेच्या निवडणुकीतल्या कामगिरीवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत प्रामुख्यानं निवडणुकीत शिवसेना UBTची मतं मनसे उमेदवारांना मिळाली नाही याची तक्रार करण्यात आली.मनसेच्या बैठकीत कोणत्या विषयावर चर्चा झाली याबाबत काहीही सांगितलं नाही. पण शिवसेना UBTची मनसे उमेदवारांना मदत झाली नाही यावर नाराजी आहे याचा इन्कारही संदीप देशपांडेंनी केला नाही.

युतीचा फायदा फक्त उद्धव ठाकरेंनाच 

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं निवडणुकीत जवळपास दीडशेपेक्षा जास्त जागा लढवल्या होत्या. तर मनसेला 53 जागाच मिळाल्या होत्या.. शिवसेना UBTचे निवडणुकीत जवळपास 64 नगरसेवक जिंकून आले. तर मनसेला अवघ्या 6 जागाच जिंकता आल्या. निकाल पाहता ठाकरे बंधूंच्या युतीचा फायदा फक्त उद्धव ठाकरेंनाच झालेला दिसला. त्या तुलनेत मनसेचे कमी नगरसेवक जिंकून आलेत. ही गोष्ट मनसेच्या नजरेतून सुटलेली नाही.

शिवसैनिकांना घ्यावी लागणार काळजी

मुंबई महापालिकेच्या निकालानं मनसैनिकांच्या मनात शिवसेना UBTबाबत अविश्वासाची भावना निर्माण झालीये. हा अविश्वास पुढच्या काळात आणखी वाढणार नाही याची काळजी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसैनिकांना घ्यावी लागणार आहे.मुंबई महापालिका निवडणुकीपासून दोन्ही ठाकरे बंधूंनी धडा घ्यायला हवा.

रणनिती आवश्यक

मनसैनिक आणि शिवसैनिक खांद्याला खांदा लावून काम करतील अशी रणनिती आखली पाहिजे... रस्त्यावर दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते एकत्र दिसले तरी मतपेटीत मतंही तशीच ट्रान्सफर झाली पाहिजेत. अन्यथा ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या शेवटाची सुरुवात याच अविश्वासातून होण्यास वेळ लागणार नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

