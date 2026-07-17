आधी वर्षा, मग नंदनवन... जयंत पाटील यांचा नेमका राजकीय प्लॅन काय?

मुंबई : दोन्ही राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय तरी काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या वेगवेगळ्या गाठीभेटीमुळे हा प्रश्न उपस्थित झालाय.. मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर प्रफुल पटेल-तटकरे आणि जयंत पाटील एकाच वेळी हजर होते. तर वर्षावरील भेटीनंतर देवगिरीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादीची महत्त्वाची बैठक घेतली. तर बुधवारीच पार्थ पवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट झाल्याची माहितीही समोर आलीय. तर गुरुवारी जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची भेट घेतल्यानं राज्यात कुठला मोठा राजकीय भूकंप होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.. त्यातच आमदार रवि राणांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याचा दावा करत सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री होणार असल्याचं म्हटलंय. त्याचा तटकरेंनी समाचार घेतलाय.
वेगवेगळ्या भेटीगाठींमुळे चर्चा होत असताना एकनाथ शिंदेंसोबतच्या भेटीबाबत जयंत पाटलांनी माहिती दिलीये. शिंदेंच्या भेटीवर जयंत पाटील यांचं स्पष्टीकरण आले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगर विकास खात्याबाबत आणि माझ्या वैयक्तिक कामांसाठी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेसंदर्भात अपील केल्याचंही शिंदेंना सांगितल्याचं जयंत पाटील म्हणाले.
आधीच शरद पवारांचा पक्ष एनडीएत जाणार अशा चर्चा अधून मधून सुरु असतात. त्यातच शरद पवारांचं विधीमंडळात एकनाथ शिंदेंच्या दालनात जाणं, त्यानंतर वर्षावर मुख्यमंत्री, तटकरे आणि पटेलांसोबत जयंत पाटलांचं तिथे एकाच वेळी असणं, आणि हे झाल्यावर पाटलांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेणं यामुळे काही मोठ्या राजकीय घडामोडी सरु असल्याचे अंदाज लावले जात आहेत. पण मविआतल्या पक्षांनी या शक्यता फेटाळल्या आहेत.
जयंत पाटील यांच्या या भेटींनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले की, जयंत पाटील यांनी गेल्या दोन दिवसांत घेतलेल्या भेटींमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची कोणताही चर्चा झालेली नाही. तर या भेटीबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अशा राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी होत असतात. त्याचे लगेच वेगळे अर्थ काढण्याची गरज नाही. तसेच याच आशयाचे वक्तव्य काँग्रेसचे आमदार विजय वड्डेटीवार यांनाही करून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाच्या किंवा शरद पवार हे एनडीएला पाठिंबा देणार या शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत.
आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सर्व शक्यता फेटाळल्या आहेत. तर ज्या तटकरेंसोबत जयंत पाटलांची चर्चा झाल्याचं बोललं जातंय त्या तटकरेंनी सुद्धा कुठल्याही भेटीमागे राजकीय अर्थ न काढण्याचं आवाहन केलंय. दरम्यान, शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, शरद पवार हे एनडीएसोबत चर्चा करत आहेत असं ऐकलं आहे. त्यामुळे जयंत पाटील यांची भेट या संदर्भातच होती असे सूचक विधान शिरसाट यांनी यावेळी केले. दरम्यान, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी या गाठीभेटींमागे कुठलेही राजकीय समीकरण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राने बरेच राजकीय भूकंप अनुभवले आहेत. ज्याची कोणी कल्पना केली नाही अशा युत्या, आघाड्या, पक्ष प्रवेश बघितले आहेत. त्यामुळे ज्या गोष्टीची आधी फक्त कुजबूज असते काही महिन्यांनी वर्षांनी ती हमखास होते, असा एक पॅटर्न महाराष्ट्रात बघायला मिळतो. त्यामुळे राष्ट्रवादी विलीनीकरण, शरद पवारांच्या पक्षाच कथितपणे एनडीसोबत चर्चा, जयंत पाटलांची भेटी.. हे विषय केवळ चघळण्यापुरता राहतात की खरंच भविष्यात येऊ पाहणाऱ्या घडामोडींची ही नांदी आहे हे काही दिवसात कळेलच.