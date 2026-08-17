/महाराष्ट्रातील पहिलं गाव जिथे घरघरात लागणार तुकाराम मुंढेंचे फोटो, ग्रामपंचायचीचा अनोखा निर्णय!

वाल्मिक जोशी, झी 24 तास, जळगाव: जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील कु-हा ग्रामपंचायतीचा एक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने विशेष उपक्रम राबवला. गावातील प्रत्येक घरात तुकाराम मुंढे यांचे छायाचित्र लावावे, असे आवाहन ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामस्थांना करण्यात आले. काम करणाऱ्या आणि कठोर भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी नागरिकांनी उभे राहावे, हा संदेश या उपक्रमातून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
तुकाराम मुंढे हे महाराष्ट्रातील चर्चेत राहिलेले प्रशासकीय अधिकारी आहेत. विविध पदांवर काम करताना त्यांनी शिस्त, पारदर्शकता आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी यावर भर दिल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या सेवाकाळात अनेकदा बदल्या झाल्या असल्या तरी ज्या विभागात जबाबदारी मिळाली, तेथे त्यांनी आपल्या कामाची स्वतंत्र छाप पाडली, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीला पाठिंबा देणारा हा उपक्रम स्थानिक पातळीवर विशेष ठरत आहे.
सध्या तुकाराम मुंढे अन्न व औषध प्रशासनाशी संबंधित जबाबदारी सांभाळत आहेत. या काळात दूध, खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंमधील भेसळीविरोधात कारवाईला प्राधान्य दिले जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. भेसळीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरोधात प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जाते. मुंढे यांच्या कारवाईमुळे भेसळखोरांमध्ये भीती निर्माण झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारी या वृत्तात उपलब्ध नाही.
तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी दबाव आणला जात असल्याच्या चर्चाही काही काळापासून सुरू असल्याचे सांगितले जाते. याच पार्श्वभूमीवर कु-हा ग्रामपंचायतीने त्यांच्या समर्थनार्थ हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात मुंढे यांच्या छायाचित्राचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर ग्रामस्थांनीही आपल्या घरात त्यांचे छायाचित्र लावावे, असे आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या छायाचित्राचा उपक्रम नसून, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना सामाजिक पाठिंबा देण्याचा संदेश असल्याचे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले.
ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयामागे एक व्यापक संदेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोणताही अधिकारी कोणत्या विभागात काम करतो यापेक्षा तो नागरिकांच्या हितासाठी नियमांनुसार आणि प्रामाणिकपणे काम करतो का, हे महत्त्वाचे आहे. अशा अधिकाऱ्यांना राजकीय किंवा अन्य दबावापासून मुक्त वातावरण मिळावे आणि त्यांच्या कामाला नागरिकांचे समर्थन मिळावे, अशी भावना या उपक्रमातून व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः अन्नपदार्थांमधील भेसळ, सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना पाठबळ मिळावे, असा उद्देश असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
कु-हा ग्रामपंचायतीचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम असल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने त्याकडे दावा म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल. दरम्यान, एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कार्यशैलीला पाठिंबा देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने थेट गावकऱ्यांना त्यांच्या घरात फोटो लावण्याचे आवाहन केल्याने या निर्णयाची चर्चा राज्यभर होत आहे. या उपक्रमामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीला स्थानिक नागरिकांकडून मिळणाऱ्या समर्थनाचा वेगळा पैलू समोर आला आहे.