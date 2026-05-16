/कोकणात 61 दिवस मासेमारी ठप्प; रत्नागिरी किनारपट्टीवर 1 जूनपासून मासेमारी बंदीचे आदेश लागू

रत्नागिरी किनारपट्टीवर 1 जूनपासून मासेमारी बंदी करण्यात आली आहे. यांत्रिक नौकांवर प्रशासनाची करडी नजर असणार आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकणात 61 दिवस मासेमारी ठप्प होणार आहे. समुद्रातील माशांचा प्रजननाचा काळ लक्षात घेऊन दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र शासनाने सागरी किनारपट्टीवर पावसाळी मासेमारी बंदी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अन्वये,येत्या 1 जून ते 31 जुलै2026 या 31 दिवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधी क्षेत्रात यंत्रचलित व यांत्रिक नौकांना मासेमारी करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त (तां) सा.वि.कुवेसकर यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की,ही पावसाळी मासेमारी बंदी केवळ मोठ्या यंत्रचलित आणि यांत्रिक नौकांनाच लागू राहील.हाताने किंवा पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर-यंत्रचलित नौकांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे.समुद्रात गेलेल्या सर्व यांत्रिक नौकांनी १ जून २०२६ पूर्वी आपापल्या मासेमारी बंदरात परतणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसेच ३१ जुलैपर्यंत कोणत्याही नौकेला पुन्हा समुद्रात प्रवेश करता येणार नाही.किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलापुढील खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी केंद्र सरकारचे धोरण व मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील
नियम मोडल्यास जप्ती आणि दंड
बंदीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करून समुद्रात मासेमारी करताना आढळल्यास,महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम २०२१ च्या कलम १४ नुसार संबंधित नौका, मासेमारीचे उपसाधने,जाळी आणि नौकेवरील सर्व मासळी जप्त केली जाईल.याशिवाय कलम १७ नुसार संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई नाही
मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छिमारांना कडक इशारा दिला आहे की,बंदीच्या काळात शासकीय आदेश डावलून समुद्रात गेलेल्या यांत्रिक नौकेला कोणताही अपघात झाल्यास,शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाई मिळणार नाही.या काळात राज्याच्या सागरी क्षेत्रात नौकांचे अवागमन पूर्णपणे निषिद्ध असेल.सर्व मच्छिमारी सहकारी संस्था,नौकामालक आणि सदस्यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करावे,असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया ही प्रवासी जलवाहतूक मंगळवार (ता. २६) ते ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद राहणार आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रवासी जलवाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबागमधील मांडवादरम्यान जलप्रवासी वाहतूक केली जाते. कोकण किनारपट्टीवर सर्वाधिक प्रवाशांची वर्दळ असणारा हा जलमार्ग म्हणून ओळखला जातो. दररोज साधारणपणे तीन हजार तर सुट्टीच्या दिवशी आठ ते दहा हजार प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करतात.
अलिबागहून दक्षिण मुंबईत अवघ्या दीड तासात पोहोचणे शक्य होते. अनेक स्थानिक नागरिकही याच मार्गाने नोकरी अथवा व्यवसायानिमित्त जलवाहतुकीचा अवलंब करतात. प्रवासाचा वेळ वाचत असल्याने या जलप्रवासी वाहतुकीला प्रवासी आणि पर्यटकांची नेहमीच पसंती मिळत असते. पावसाळ्यातील चार महिने वगळता उर्वरित आठ महिने ही जलप्रवासी सेवा नियमित सुरू असते. पावसाळ्यात समुद्र खळवलेला असतो. त्यामुळे गेटवे ऑफ इंडियाजवळ बोटी लावणे अशक्य असते. त्यामुळे ही जलवाहतूक सेवा २६ मेपासून बंद करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या बंदर निरीक्षकांनी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले असून, मॉन्सून काळात समुद्रातील भरती-ओहोटीमुळे जलवाहतूक धोकादायक ठरू शकते.