English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रायगड समुद्रात मासेमारी बोट बुडाली, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

Raigad Fishing boat sinks: रायगड समुद्रामध्ये मासेमारी बोट बुडाल्याची घटना घडली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 21, 2025, 02:43 PM IST
रायगड समुद्रात मासेमारी बोट बुडाली, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
रायगड बोट बुडाली

Raigad Fishing boat sinks: रायगड समुद्रामध्ये मासेमारी बोट बुडाल्याची घटना घडली होती. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता करंजा रिप्स येथे ही घटना घडली. दरम्यान ही मासेमारी नौका गुजरात येथील असल्याचे समजत आहे. घटनेची माहिती मिळताच सीआयएसएफ, आणि नौदालाच्या गस्त नकाद्वारे बचावकार्य करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र अपघात कशामुळे झाला, बोटीवर किती खलाशी होते? जिवीत हानी आहे का? किती नुकसान झाले? याबाबत काही खलासा झालेला नाही. 

महत्वाचे म्हणजे वादळी हवामानामुळे मासेमारी बंदी असतानाही सदरची बोट समुद्रात आली कशी तेही गुजरातची. नक्की प्रकार काय? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.सदर घटनेसंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मत्स्य परवाना विभाग,कस्टम, पोलीस यांनी सदर घटनेसंदर्भात जातीने लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी कोळी बांधवांकडून करण्यात येत आहे.

FAQ 

१. रायगड समुद्रात मासेमारी बोट बुडाल्याची घटना कधी आणि कुठे घडली?

 ही घटना बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता रायगड येथील करंजा रिप्स येथे घडली.
   
२. बुडालेली मासेमारी बोट कोणत्या राज्याची होती आणि त्या घटनेचे कारण काय?

 ही मासेमारी बोट गुजरात येथील होती. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
   
३. या घटनेनंतर कोणत्या यंत्रणांनी बचावकार्य केले आणि कोळी बांधवांची मागणी काय आहे?

 सीआयएसएफ आणि नौदलाच्या गस्त नौकांद्वारे बचावकार्य करण्यात आले. कोळी बांधवांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मत्स्य परवाना विभाग, कस्टम आणि पोलिसांनी या घटनेवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणी केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
fishing boatFishing boat sinksRaigad Fishing boatRescue Operationरायगड समुद्र

इतर बातम्या

Gujarat Murder: 'अरे भाई, मारुन टाकायचं नव्हतं,'...

भारत