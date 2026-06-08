/तुळजाभवानी मंदिरात भाविकांची फसवणूक! श्रद्धेच्या नावाखाली घेतला गैरफायदा, रॅकेट उद्ध्व्सत; 5 जण अटकेत

ज्ञानेश्वर पतंगे, धाराशिव
सोने-चांदी घोटाळ्यानंतर आता तुळजाभवानी मंदिरात आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. पुजारी असल्याचे भासवत बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे भाविकांची फसवणूक केली जात आहे. मंदिर प्रशासनाच्या विशेष मोहिमेत अवघ्या दोन दिवसांत पाच संशयित बोगस पुजारी जाळ्यात अडकले आहेत. नेमकं काय आहे हे बोगस पुजा-यांचं रॅकेट.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी असते. मात्र श्रद्धेच्या या ठिकाणी काही जण भाविकांच्या भावनांचा गैरफायदा घेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. हातात पूजा साहित्य, गळ्यात उपरणं आणि स्वतःला मंदिरातील अधिकृत पुजारी असल्याचं सांगत भाविकांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलंय. दर्शनासाठी विशेष व्यवस्था करून देतो, अभिषेक घालून देतो, देवीची विशेष पूजा करून देतो अशी आश्वासनं देत भाविकांकडून हजारो रुपये उकळले जात असल्याचे आरोप आहेत. अधिकृत पुजारी आणि बोगस पुजारी यातील फरक भाविकांना समजत नसल्याने अनेकजण फसवणुकीला बळी पडतायत. श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे मंदिर प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय. याप्रकरणी पुजारी मंडळाकडूनही गंभीर आरोप करण्यात आलेत.
तुळजाभवानी मंदिर हे लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे. अशा ठिकाणी बोगस पुजा-यांची घुसखोरी वाढल्याने केवळ आर्थिक फसवणूकच होत नाही, तर मंदिराच्या प्रतिमेलाही धक्का बसतोय. त्यामुळे या प्रकरणाची मंदिर प्रशासनाने गंभीर दखल घेतलीये. 2 दिवस राबवलेल्या मोहिमेत 5 संशयित बोगस पुजा-यांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांची चौकशीही सुरू आहे.
सोने-चांदी घोटाळ्यानंतर आता तुळजाभवानी मंदिरातील बोगस पुजा-यांचा प्रकार समोर आलाय. तुळजाभवानी मंदिरात दर्शनासाठी येणा-या भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. मात्र श्रद्धेचा गैरफायदा घेणा-या बोगस पुजा-यांमुळे भाविकांना आर्थिक फटका बसतोय. त्यामुळे प्रशासनाने अशा प्रकारांवर तातडीने अंकुश आणण्याची गरज व्यक्त केली जातेय.