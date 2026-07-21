/143 पदांची भरती, उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुद्रांक शुल्क माफी; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 5 महत्त्वाचे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून, यावेळी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय उभारलं जाणार आहे. तसंच एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) येथे तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लोक आयुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे. या निर्णयांबद्दल जाणून घ्या.
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय होणार. महाविद्यालयात दरवर्षी 120 जागांसाठी प्रवेश होतील . डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील 11 जिल्ह्यांना लाभ होईल. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रिया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी 51 नियमित पदांनाही मान्यता. (कृषी विभाग)
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर मधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार. प्रत्येक तालुक्याला मिळणार 5 कोटींचा निधी. सन 2027-28 मध्ये मुल्यांकन होणार, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना मिळणार पुरस्कार. (नियोजन विभाग)
लोक आयुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता. महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 च्या अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ झाल्याने मनुष्यबळामध्ये वाढ. (सामान्य प्रशासन विभाग)