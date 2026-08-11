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मध्य रेल्वेवर होताहेत नवीन 5 स्थानके, 29 किमीचा मार्गिका, पुढच्या वर्षात मुंबईकरांचा लोकल प्रवास आरामदायी होणार!

मध्य रेल्वेवर नवीन रेल्वे मार्गिका उभारण्यात येत आहे. पुढच्या वर्षापर्यंत दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 40 मिनिटांत प्रवाशांना करता येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:13 AM IST
मध्य रेल्वेवर होताहेत नवीन 5 स्थानके, 29 किमीचा मार्गिका, पुढच्या वर्षात मुंबईकरांचा लोकल प्रवास आरामदायी होणार!
Image Credit: Panvel to Karjat local train project (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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