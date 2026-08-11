/मध्य रेल्वेवर होताहेत नवीन 5 स्थानके, 29 किमीचा मार्गिका, पुढच्या वर्षात मुंबईकरांचा लोकल प्रवास आरामदायी होणार!

पनवेल-कर्जत नवीन उपनगरी रेल्वे मार्गिकचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. जुलै महिन्यात या प्रकल्पाच्या कामात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात या मार्गावर पहिली लोकल धावू शकते. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) नव्या मार्गिकचे काम वेगाने केले जात आहे. कसा असेल हा पनवेल-कर्जत प्रकल्प, जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
सद्यस्थितीत पनवेल-कर्जतच्या प्रवासाला दीड तासाचा अवधी लागत आहे. नव्या उपनगरी मार्गिकेमुळे हा प्रवास अवघ्या 40 मिनिटांत शक्य होणार आहे. त्याचदृष्टीने एमआरव्हीसीने प्रकल्पाला गती दिली. प्रकल्पांतर्गत चिखले आणि मोहापे येथील भूमिगत मार्ग (सबवे) पूर्ण करण्यात आला आहे. तर रोड ओव्हर ब्रिज 89/1 आणि 90/2 हे स्थानिक ग्रामस्थांच्या वापरासाठी खुले करण्यात आले. तसेच बोगदा-1 आणि बोगदा 3 मधील केबलिंगची कामेही पूर्ण झाल्याची माहिती एमआरव्हीसीतर्फे देण्यात आली आहे. विद्युतीकरणाच्या कामातही लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
विद्युतीकरणाच्या कामालाही मोठी गती मिळाली आहे. जुलैमध्ये सुमारे चार किलोमीटर ओव्हरहेड इक्विपमेंटची (ओएचई) कॅटनरी वायर आणि चार किलोमीटर कॉन्टॅक्ट वायर टाकण्यात आली. त्याचबरोबर 32 किलोमीटर ड्रॉपिंग वायरचे काम पूर्ण करण्यात आले.
29.6 किलोमीटर लांबीच्या या नवीन रेल्वे मार्गिकवर पनवेल, चिखले, पोयंजे (मोहापे), चौक आणि कर्जत ही पाच प्रमुख स्थानके उभारण्यात आली आहेत. हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. 2026 च्या अखेरीस हा प्रकल्प 'कमिशनर ऑफ रेल्वे सेफ्टी' यांच्याकडून सुरक्षा तपासणीसाठी सज्ज होणार आहे.
पनवेल-कर्जत मार्गिकेमुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या नेटवर्कमध्ये आणखी एका मार्गिकेची भर पडणार असून, पनवेल आणि कर्जत परिसरातील प्रवाशांना मुंबईकडे ये-जा करण्यासाठी पर्यायी उपनगरीय रेल्वे सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पनवेल-कर्जत नवीन उपनगरीय रेल्वे मार्गिका सुरू झाल्यानंतर कर्जतवरून पनवेलमार्गे थेट मुंबईत (सीएसएमटी) लोकलने येता येणार आहे.